เผย 5 กระทรวงที่เพื่อไทยได้คุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. กระทรวงแรงงาน
5. กระทรวงการพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์