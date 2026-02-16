ดราม่ารัฐบาลสีขาว สะเทือนโซเชียล! มาร์ค พิทบูล ชี้การเมืองไทยไร้ความขาวล้วน

รายงานข่าวจากกรณีที่ “มาร์ค พิทบูล” หรือ นายณัชพล สุพัฒนะ อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการจัดตั้งรัฐบาล โดยระบุในทำนองว่า การเมืองไทยไม่มีทางจัดตั้ง “รัฐบาลสีขาว” ที่ปราศจากความเทาปะปนได้ พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังผู้ที่คาดหวังความบริสุทธิ์ทางการเมืองว่า มีพรรคใดในประเทศที่ขาวสะอาดอย่างแท้จริง เนื้อหาดังกล่าวใช้ถ้อยคำรุนแรงและตรงไปตรงมา ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ภายในเวลาอันรวดเร็ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังข้อความถูกเผยแพร่ มีประชาชนและผู้ติดตามเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยความเห็นแบ่งออกเป็นหลายมุม บางส่วนมองว่าเป็นการยอมรับความจริงทางการเมืองที่ซับซ้อนและยากต่อการหลีกเลี่ยงการประนีประนอม ขณะที่อีกส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าท่าทีดังกล่าวอาจเป็นการลดมาตรฐานความคาดหวังเรื่องความโปร่งใสทางการเมือง พร้อมสะท้อนความผิดหวังต่อคำพูดของ มาร์ค พิทบูล ที่เคยประกาศยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในอดีต
สำหรับประวัติของ มาร์ค พิทบูล นั้น เป็นบุคคลที่มีบทบาทในโลกออนไลน์มายาวนาน ด้วยภาพลักษณ์นักเคลื่อนไหวที่กล้าแสดงความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองอย่างเปิดเผย เกิดและเติบโตที่จังหวัดจันทบุรี ผ่านเส้นทางชีวิตทั้งในและต่างประเทศ ก่อนเข้าสู่สนามการเมืองในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี 2566 โดยชูนโยบายปราบโกง ปฏิรูประบบราชการ และคืนความเป็นธรรมให้สังคม ซึ่งทำให้มีฐานผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งติดตามอย่างเหนียวแน่น
อย่างไรก็ตาม กรณีโพสต์ล่าสุดได้กลายเป็นจุดถกเถียงสำคัญ โดยมีผู้ตั้งคำถามถึงจุดยืนทางอุดมการณ์ ขณะที่บางเสียงมองว่าเป็นการสะท้อนสภาพความเป็นจริงของการเมืองที่ต้องอาศัยเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภา และหลีกเลี่ยงการจับมือทางการเมืองไม่ได้ นักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเห็นว่า กระแสดังกล่าวอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ในระยะยาว หากไม่สามารถอธิบายหรือสื่อสารเจตนารมณ์ได้อย่างชัดเจน
สถานการณ์ยังคงเป็นที่จับตา เนื่องจากการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันสามารถส่งผลต่อทิศทางความนิยมของนักการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากเจ้าตัวต่อกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้การกระทำและผลงานในอนาคตเป็นคำตอบต่อข้อกังขาที่สังคมตั้งไว้