เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


5 พรรคที่เข้ามอบตัวกับภูมิใจไทย
1.ประชาธิปไตยใหม่ 1 ที่นั่ง
2.พรรคใหม่ 1 ที่นั่ง
3.เศรษฐกิจ 3 ที่นั่ง
4.พลังประชารัฐ 5 ที่นั่ง
5.เพื่อไทย 74 ที่นั่ง
รวม 84
+ ภท. 193 ที่นั่ง

รวมเสียง 277 ที่นั่ง