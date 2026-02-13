โซเชียลแตกตื่น! ภาพสีน้ำของ ป๊อด Moderndog ทำคนแห่ทายวาดใคร?

13 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์เกิดกระแสสนทนาอย่างคึกคัก หลังเพจ “ฅนดนตรี” เผยแพร่โพสต์ตั้งคำถามว่า “พี่ป๊อด moderndog วาดรูปใคร?” พร้อมแนบภาพวาดสีน้ำเป็นใบหน้าคนที่ถูกเน้นรายละเอียดบริเวณดวงตาและปากในลักษณะตั้งใจให้ภาพดูคลุมเครือชวนตีความ โดยเนื้อหาในโพสต์พาย้อนเล่าตัวตนของ “ป๊อด” ในอีกบทบาทที่หลายคนอาจคุ้นน้อยกว่าการเป็นนักร้อง นั่นคือความผูกพันกับงานวาดภาพตั้งแต่วัยเด็ก ความฝันที่จะเข้าคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งแม้ปลายทางจะพาไปเรียนครุศาสตร์ เอกศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเติบโตเป็นศิลปินผู้ร่วมก่อตั้งวง Moderndog แต่ความรักต่อศิลปะไม่ได้หายไป และมักกลับมาในช่วงเวลาที่เนื้อเพลงไม่ไหล จนต้องหยิบพู่กันขึ้นมาเป็นพื้นที่ระบายความรู้สึกแทนถ้อยคำ
.
โพสต์ดังกล่าวยังอ้างคำเล่าของพี่ป๊อดในทำนองว่าเขาทำงานเพลงและงานอาร์ตควบคู่กันมาเสมอ และการวาดภาพช่วยเปิดทางให้การแต่งเพลงเดินต่อได้ ก่อนทิ้งคำถามปลายเปิดต่อภาพที่ระบุวันที่ “120226” ว่าเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งซึ่งสังคมเต็มไปด้วยความหวังและคำถาม แล้วใบหน้าที่ปรากฏในงานสีน้ำครั้งนี้คือใครกันแน่ เป็นคนในข่าว คนในใจ หรือเป็นภาพแทนช่วงเวลา
.
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ช่องแสดงความคิดเห็นกลายเป็นพื้นที่รวมคำทายจำนวนมากอย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้จำนวนหนึ่งพยายามจับรายละเอียดบนใบหน้าเพื่อเชื่อมโยงไปยังบุคคลสาธารณะ บางส่วนโยงไปถึงตัวละครจากภาพยนตร์และวรรณกรรม รวมถึงมุกตลกในวัฒนธรรมป๊อปและอนิเมะ ขณะที่อีกส่วนเลือกแสดงความเห็นเชิงล้อเลียนรูปลักษณ์ของภาพวาดจนเกิดเสียงถกเถียงเรื่องขอบเขตการวิจารณ์ในพื้นที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม โพสต์ต้นทางไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นการวาดภาพบุคคลใดโดยตรง ทำให้กระแสยังคงอยู่ในระดับการคาดเดา และการตีความตามมุมมองของผู้ชมเป็นหลัก
.
ในอีกด้านหนึ่ง กระแสครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่างานศิลปะของศิลปินเพลงสามารถกลายเป็นบทสนทนาสาธารณะได้ไม่ต่างจากเพลงฮิต เพียงภาพเดียวก็พาให้ผู้คนกลับไปมองความทรงจำของยุคอัลเทอร์เนทีฟ มองตัวตนของศิลปินที่ไม่ถูกจำกัดไว้บนเวที และมองสภาพสังคมการเมืองที่ผู้คนอ่อนไหวต่อสัญลักษณ์และใบหน้าในข่าวได้อย่างรวดเร็ว โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำยืนยันจากพี่ป๊อดอย่างเป็นทางการว่าใบหน้าในภาพคือใคร ทำให้ภาพสีน้ำลงวันที่ 12/02/26 กลายเป็นปริศนาที่จงใจเปิดไว้ ปล่อยให้ผู้ชมเป็นคนเติมความหมายต่อเองในโลกออนไลน์