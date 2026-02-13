xs
กรณี ที่ กกต. สามารถพิจารณาสั่งนับคะแนนเลือกตั้ง สส.ใหม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



➢ จำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง หรือที่เรียกว่า “บัตรเขย่ง”
➢ กระบวนการนับคะแนนไม่ถูกต้อง เช่น การขานคะแนนผิด หรือขั้นตอนมีความไม่ชอบมาพากล
โดยทั้งสองกรณีต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ เพื่อให้การตัดสินเป็นธรรมและโปร่งใส