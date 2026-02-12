อนุทิน ขอพรศาลเจ้าพ่อเสือ หนุนไทยมั่นคง มั่งคั่ง พร้อมส่งสารถึงผู้คิดร้าย

12 กุมภาพันธ์ 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อเสือ ตั่วเหล่าเอี้ย เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติ โดยมีการจุดธูปเทียนบูชาและกล่าวคำอธิษฐานต่อหน้าองค์เทพตามธรรมเนียมประเพณี
.
ในคำอธิษฐาน นายอนุทินได้ขอให้ประเทศไทยเป็นที่ยำเกรงของผู้ที่คิดไม่ดีกับประเทศ พร้อมขอให้ผู้ที่มีเจตนาร้ายต่อชาติบ้านเมืองต้องพังพินาศ ขณะเดียวกันได้ขอพรให้ประชาชนคนไทยมีความสุข มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และมีความสามัคคี เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างสงบและมั่นคงท่ามกลางความท้าทายทั้งภายในและภายนอก
.
การเดินทางมาสักการะในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของผู้นำฝ่ายบริหารที่ต้องการสร้างขวัญกำลังใจและย้ำจุดยืนเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ พร้อมส่งสารถึงผู้ไม่หวังดีให้ตระหนักว่าประเทศไทยต้องยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน