10 ของดี กินดับพิษร้อน

นับวันอากาศเริ่มร้อนระอุขึ้น แต่ก่อนที่คุณจะดิ่งเข้าร้านสะดวกซื้อ คว้าน้ำอัดลม ชาเขียวเย็นเจี๊ยบ ฯลฯ มาดื่มดับกระหาย ขอให้ตระหนักเยอะหน่อยว่า ปริมาณน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะ
“อาการน่า เป็นห่วงในหน้าร้อนคือ ช็อคแดด (Heat stroke) โดยดูสัญญาณว่าซึมลงไหม เหนื่อยง่ายหรือเปล่า ปากแห้ง ผิวกระด้างดึงตั้งได้ และปัสสาวะออกน้อย” นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ ภายใต้กำกับของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าสามารถป้องกันได้ด้วยการเลือกกินผลไม้ที่จะช่วยดับพิษร้อน
“ในหน้าร้อนทุกปีของบ้านเราจะมีของดีที่มาพร้อมกับความอร่อยเสมอ”ค่ะ งั้นเรามาดูกันค่ะว่าหน้าร้อนมีอะไรให้กินและควรกินอะไร ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์อายุรวัฒน์
1) แตงโม
ผลไม้ดับร้อนอันดับหนึ่ง ที่คุณหมอกฤษดาฟันเฟิร์ม “ในแตงโมยังมีของดีที่ช่วยป้องกันช็อคแดดได้ก็คือ ‘น้ำ’ นอกจากนั้นยังมีสารช่วยขยายหลอดเลือด ระบายความร้อน ลดความดันเลือด และยังช่วยบำรุงหลอดเลือดตามที่ต่างๆ อีกต่างหาก อีกทั้งสารที่ช่วยปกป้องผิวก็มีพร้อมในแตงโมลูกฉ่ำนั่นคือ ‘ไลโคปีน’ ครับ”
/data/content/23569/cms/cdfjnsuyz478.jpg 2) แตงกวา
“ผักที่เหมาะกับหน้าร้อน กินง่ายได้น้ำ และได้ความชุ่มชื้นปกป้องผิวหนังเป็นอย่างดี แตงกวาแม้จะมีน้ำเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นผักที่มีใยอาหารสุขภาพอยู่มาก เหมาะกับท่านที่รับประทานผักน้อย”
คุณหมอกฤษดาบอกเทคนิคง่ายๆ คือ ลองเอาแตงกวามาผัดไข่ หรือฝานแตงกวาไว้ข้างจาน กินแกล้มกับข้าว
3) ฝรั่งสด
“เป็นผลไม้ดับร้อนที่ดีได้ เพราะฝรั่งมีวิตามินซีสูงที่ช่วยต้านการอักเสบจากอนุมูลอิสระ นอกจากนั้นยังมีแร่ธาตุสำคัญอย่าง ‘โพแทสเซียม’ ที่ช่วยคุมความดันโลหิต เพิ่มแร่ธาตุในร่างกายที่สูญเสียง่ายไปพร้อมเหงื่อ”
/data/content/23569/cms/cefgjlqs1357.jpg
4) เสาวรส
ช่วยลดความดันสูง โดยเฉพาะสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจกำเริบช่วงหน้าร้อน
“เพราะมีโพแทสเซียมใยอาหารสูง และยังมีวิตามินเอ, วิตามินซี, และซุปเปอร์วิตามินอยู่ในผลสีม่วงของมันด้วยครับ การรับประทานเสารสเพื่อดับร้อนอาจรับประทานแบบน้ำปั่นหรือใส่ในโยเกิร์ตก็ เปรี้ยวลืมร้อนครับ”
5) น้ำมะพร้าว
“เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่จากธรรมชาติแท้ๆ ที่สำคัญคือ ดีต่อสุขภาพเพราะไม่ต้องกังวลเรื่อง ‘ความเค็ม’ ด้วยครับ”
คุณหมอกฤษดา พูดว่าในน้ำมะพร้าวมีน้ำตาลธรรมชาติให้ความสดชื่นและดูดซึมง่าย เป็นน้ำสะอาดดื่มได้ในยามท้องเสียขาดน้ำด้วย
6) เฉาก๊วย
“เป็นสมุนไพรดับร้อนที่มาในรูปของหวานแสนอร่อย จะทำเป็นเครื่องดื่มหรือขนมรับประทานก็ได้ แพทย์แผนจีนชี้ว่าหญ้าชนิดนี้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดการอักเสบได้ดี ซึ่งแพทย์ตะวันตกพบว่ามาจากสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม ‘ฟลาโวนอยด์’ ในใบครับ”
7) เก๊กฮวย
เป็นสมาชิกในครอบครัวดอกเบญจมาศ เอามาปรุงในรูปแบบเครื่องดื่มช่วยดับร้อน และให้ความสดชื่นจากกลิ่นหอมอ่อน คุณหมอกฤษดาบอกว่าในดอกเก๊กฮวยมีของดีคือ
“สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่เป็นยาเย็นช่วยบำรุงหัวใจ ในเก๊กฮวยมีสารที่ให้รสขมนิดๆ ติดลิ้นอยู่ เทคนิคคือ ถ้าไม่อยากขมต้องไม่ต้มนานครับ”
8) จับเลี้ยง
“ไม่มีต้นจับเลี้ยงในโลกนี้ เพราะจับเลี้ยงประกอบด้วยสมุนไพรถึง 10 ชนิดมารวมกัน หนึ่งในนั้นก็คือ ชะเอมและหล่อฮังก้วย ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงช่วยให้เย็นและลดการอักเสบในร่างกาย”
คุณหมอกฤษดา บอกว่าจับเลี้ยงที่ดีควรให้หวานชุ่มคอจากชะเอมเป็นหลัก ดื่มแล้วเย็นวาบช่วยแก้ร้อนดีนัก
9) น้ำใบเตยและน้ำมะตูม
“เป็น 2 น้ำที่หาดื่มสลับกันได้ในช่วงหน้าร้อน ให้ฤทธิ์เย็นและมีน้ำมันหอมช่วยกล่อมอารมณ์ให้สงบเย็นได้ดีเช่นกัน สำหรับน้ำมะตูมยังช่วยลดความดันโลหิต และหลับสบายได้ด้วยครับ”
10) น้ำเปล่า
“เป็นของใกล้ตัวที่ดับร้อนได้ดีที่สุด น้ำดื่มนั้นช่วยป้องกันได้หลายอาการครับ ทั้งการขาดน้ำ (Dehydration), ช็อคแดด, และอาการปวดหัวคลื่นไส้เป็นแผลร้อนใน ล้วนใช้น้ำเปล่าช่วยได้ทั้งสิ้น”
คุณหมอกฤษดา แนะว่าในหน้าร้อนแบบนี้ควรมีน้ำขวดไว้ติดกระเป๋าเลย
“ยุค นี้ร้อนจริงและร้อนนาน การเลือกอาหารให้เข้ากับฤดูกาลจะช่วยเรื่องสุขภาพได้มาก อย่างสมัยก่อนเมื่อเข้าหน้าร้อน เด็กไม่สบาย เป็นร้อนใน หรือทำท่าจะมีไข้ ผู้ใหญ่จะให้ ‘ยาขม’ ชงดื่มเพื่อดับร้อนถอนพิษไข้ ส่วนในปัจจุบันนั้นถ้าหาอะไรไม่ได้ขอให้ดื่ม ‘น้ำสะอาด’ นี่ละครับเป็นยาช่วยดับร้อนได้ดีที่สุดก่อนจะร้อนจนตับหลุด และที่สำคัญ อย่าลืมหยุดร้อนที่ใจเราก่อนด้วยนะครับ”