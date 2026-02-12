ไม่ขายชาติ ไม่ขายวิญญาณ! ศิริโชครับพ่าย เล่าข้อเสนอ 70 ล้านก่อนวันลงคะแนน

รายงานข่าวจากสนามการเมืองระบุว่า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 นายศิริโชค โสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Sirichok Sopha” แสดงจุดยืนยอมรับผลการเลือกตั้ง พร้อมเปิดเผยว่า ก่อนถึงวันลงคะแนน มีบุคคลยื่นข้อเสนอเป็นเงินไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท เพื่อแลกกับการตัดสินใจบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ทางการเมืองเปลี่ยนไป โดยเจ้าตัวยอมรับว่า หากตอบรับข้อเสนอดังกล่าว ผลเลือกตั้งอาจออกมาอีกแบบ และอาจได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ชนะ” ท่ามกลางบรรยากาศแสดงความยินดีและคำสรรเสริญ
.
อย่างไรก็ตาม นายศิริโชคระบุว่า การยอมรับเงินดังกล่าวเท่ากับยอมรับชัยชนะที่ไม่ได้เกิดจากศรัทธาของประชาชน แต่เกิดจาก “เงินเทา” ซึ่งจะเป็นภาระทางศีลธรรมที่ต้องแบกรับไปตลอดชีวิต พร้อมตั้งคำถามถึงคุณค่าของตำแหน่งที่ได้มาด้วยวิธีการเช่นนั้น โดยย้ำว่าแม้จะพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ตนยังคงยืนอยู่บนหลักความสุจริต และไม่ต้องเผชิญความหวาดระแวงหรือภาระบุญคุณที่อาจตามมาในภายหลัง
.
เจ้าตัวยังสะท้อนมุมมองถึงบริบททางการเมืองที่ทุนสีเทามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้คนจำนวนไม่น้อย โดยยอมรับว่าแรงจูงใจจากเม็ดเงินจำนวนมากอาจทำให้ความถูกต้องดูด้อยค่าในสายตาบางคน แต่สำหรับตนแล้ว การเลือกแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่าการชนะด้วยความมืดมน พร้อมยืนยันว่าอุดมการณ์และความซื่อสัตย์ยังคงเป็นหลักยึดสำคัญ แม้จะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองก็ตาม
.
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ท่ามกลางกระแสติดตามผลการเลือกตั้งปี 2569 ซึ่งหลายพื้นที่ยังมีข้อร้องเรียนและข้อถกเถียงเกี่ยวกับกระบวนการนับคะแนน โดยประเด็นที่นายศิริโชคหยิบยกขึ้นมาถูกมองว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของภาพการเมืองไทย ที่สะท้อนความท้าทายระหว่างอำนาจเงินกับอุดมการณ์ทางการเมือง