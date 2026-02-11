‘บักบอย’ อินฟลูฯ กัมพูชา เย้ยเลือกตั้งไทย เงินหลักร้อยก็ซื้อเสียงได้

11 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลัง “บักบอย” อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชา โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงเย้ยหยันเกี่ยวกับประเด็นการซื้อเสียงในการเลือกตั้งของไทย โดยตั้งคำถามว่า หากเงินเพียง 500–1,000 บาท สามารถใช้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้จริง ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความลำบากของชีวิตประชาชนจำนวนไม่น้อย
.
บักบอยระบุในโพสต์ว่า คนที่มีความเป็นอยู่ดีอย่างแท้จริงย่อมไม่ยอมแลกเสียงของตนเองกับเงินเพียงเท่านี้ พร้อมชี้ให้เห็นว่า การที่เงินจำนวนไม่มากสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองได้ เป็นภาพสะท้อนของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่ฝังรากลึกในสังคม โดยยังเปรียบเทียบเชิงเสียดสีถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองว่า อาจไม่ได้แตกต่างหรือดีกว่าชีวิตในบ้านเกิดมากนัก
.
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้รับการแชร์ต่อและแสดงความคิดเห็นอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าว มองว่าเป็นการพูดความจริงที่สังคมหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการเมือง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าเป็นถ้อยคำรุนแรงและอาจเหมารวมสถานการณ์มากเกินไป
.
อย่างไรก็ตาม กระแสที่เกิดขึ้นได้จุดประเด็นถกเถียงถึงคุณค่าของเสียงประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง รวมถึงบทบาทของเงินกับอำนาจทางการเมือง ซึ่งยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่สังคมไทยต้องเผชิญและตั้งคำถามต่อไป ท่ามกลางความคาดหวังว่าการเลือกตั้งควรเป็นพื้นที่ของเจตจำนงประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่สิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยเงินจำนวนเพียงไม่กี่ร้อยบาท