เตือน! ฝนถล่มใต้ตอนล่าง กรมอุตุฯ ชี้ฝนตกยาว 1–2 ชั่วโมง เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก

11 กุมภาพันธ์ 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่ออัปเดตสถานการณ์และการคาดการณ์สภาพอากาศบริเวณภาคใต้ ระบุว่า ในช่วงเวลาประมาณ 11.00–13.00 น. พบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ก่อนจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมีแนวโน้มตกต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 นาที ถึงประมาณ 1–2 ชั่วโมง
.
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุเพิ่มเติมว่า กลุ่มฝนดังกล่าวจะขยายตัวและเคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องในระยะสั้นแต่มีปริมาณสะสมสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ใกล้เชิงเขา และพื้นที่ที่มีการระบายน้ำไม่สะดวก
.
ทั้งนี้ ได้ขอให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำหลาก และติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง