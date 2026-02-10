ดร.เจษฎา พบขาย “หีบเลือกตั้ง” ออนไลน์ สังคมกังวลช่องโหว่เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ภายหลัง ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Jessada Denduangboripant” ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีพบการจำหน่าย “หีบใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบกระดาษ)” บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังในประเทศไทย โดยระบุว่า ในตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพียงภาพตัดต่อหรือคอนเทนต์ล้อเลียนที่ถูกนำมาแชร์กันขำๆ ในช่วงบรรยากาศการเลือกตั้ง แต่เมื่อค้นดูเพิ่มเติมกลับพบว่ามีการวางจำหน่ายจริง พร้อมตั้งคำถามเชิงกังวลว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องนี้แล้วหรือไม่ และหากอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งได้
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างเข้มข้นในโลกโซเชียล โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความเห็นทั้งในเชิงขำขัน ประชดประชัน และตั้งคำถามอย่างจริงจัง บางส่วนชี้ว่า การที่อุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับอุปกรณ์เลือกตั้งสามารถหาซื้อได้ง่ายบนโลกออนไลน์ อาจเปิดช่องให้เกิดการสวมรอยหรือการนำไปใช้สร้างความสับสนในทางปฏิบัติ ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงราคาจำหน่ายที่ระบุไว้ราว 200 บาท พร้อมตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและมาตรฐานของอุปกรณ์เลือกตั้ง เมื่อเทียบกับงบประมาณการจัดการเลือกตั้งระดับประเทศที่มีมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนหยิบยกประเด็นเรื่องความโปร่งใสและอำนาจในการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาวิพากษ์ โดยมองว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่หน่วยงานกำกับดูแลควรมีบทบาทเชิงรุกมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมมาตรฐานอุปกรณ์ หรือการสื่อสารกับสาธารณชนเพื่อคลายข้อสงสัย ขณะที่ความคิดเห็นอีกกลุ่มมองว่า การวางขายสินค้าในลักษณะนี้อาจเป็นเพียงการผลิตเพื่อการเปรียบเทียบราคา หรือเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ไม่ได้มีสถานะเป็นของทางราชการโดยตรง
อย่างไรก็ตาม กระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้นได้ขยายวงกว้างเกินกว่าตัวสินค้าในโลกออนไลน์ ไปสู่คำถามใหญ่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบและกระบวนการเลือกตั้ง โดยหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า แม้จะเป็นเพียงกล่องกระดาษธรรมดา แต่ในบริบททางการเมืองที่อ่อนไหว การปล่อยให้เกิดความคลุมเครือเช่นนี้ ย่อมกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเลือกตั้งและความศรัทธาของสังคมได้ไม่มากก็น้อย