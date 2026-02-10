ปรากฏการณ์เลือกคนข้ามพรรค ชลบุรี เขต 1 พรรคส้มได้คะแนน แต่เก้าอี้เป็นของ “สุชาติ”

10 กุมภาพันธ์ 2569 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อย่างไม่เป็นทางการ สะท้อนภาพการตัดสินใจของประชาชนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อผลการเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อออกมาในทิศทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยในส่วนของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ปรากฏว่า สุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย สามารถคว้าชัยชนะไปได้ด้วยคะแนน 43,703 เสียง เอาชนะ วรท ศิริรักษ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ที่ได้คะแนนตามมาเป็นอันดับสองด้วยช่องว่างราว 3,000 เสียง ส่งผลให้เก้าอี้ สส.เขต 1 ของชลบุรี ยังคงอยู่ในมือพรรคภูมิใจไทยต่อไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อ กลับปรากฏภาพอีกด้านหนึ่งอย่างชัดเจน โดยพรรคประชาชนสามารถกวาดคะแนนไปได้สูงถึง 41,689 เสียง ทิ้งห่างพรรคภูมิใจไทยซึ่งตามมาเป็นอันดับสองมากกว่า 15,000 เสียง สะท้อนฐานคะแนนระดับพรรคที่แข็งแรงในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ และสวนทางกับผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่ผู้สมัครรายบุคคลจากภูมิใจไทยยังคงครองความได้เปรียบ
นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนพฤติกรรมการใช้สิทธิของประชาชนในเขตเลือกตั้งนี้ได้อย่างชัดเจน ว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจเลือกพรรคประชาชนในบัตรบัญชีรายชื่อ ขณะเดียวกันกลับเลือกผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยในบัตรแบ่งเขต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยด้านตัวบุคคล เครือข่ายในพื้นที่ และความคุ้นเคยทางการเมือง มากกว่าการยึดโยงกับกระแสพรรคเพียงอย่างเดียว
ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนความซับซ้อนของการเมืองไทยภายใต้ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบ ซึ่งคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในภาพรวมอาจไม่สอดคล้องกับผลแพ้ชนะในระดับเขตเลือกตั้ง และยังเป็นสัญญาณที่น่าจับตาต่อทิศทางการแข่งขันทางการเมืองในพื้นที่ชลบุรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไป