เปิดวาร์ป “พลอย ณัฐธิดา” หลาน “เนวิน” ดาวรุ่งภูมิใจไทย วัย 25 ปี คว้าชัย ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 2 อายุน้อยที่สุดในประเทศ

9 กุมภาพันธ์ 2569 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2569 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 กลายเป็นอีกหนึ่งสนามการเมืองที่ถูกจับตามองอย่างกว้างขวาง หลัง พลอย ณัฐธิดา เล็กอุดากร ผู้สมัครจาก พรรคภูมิใจไทย สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างขาดลอย ส่งผลให้เธอก้าวขึ้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดของประเทศ ด้วยวัยเพียง 25 ปี ท่ามกลางกระแสความสนใจทั้งในแวดวงการเมืองและโลกออนไลน์
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความแข็งแกร่งของฐานเสียงในพื้นที่บุรีรัมย์ หากยังจุดกระแสถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับ “ต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน” เมื่อคนรุ่นเดียวกันจำนวนไม่น้อยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการทำงาน ขณะที่ผู้สมัครหญิงรายนี้สามารถก้าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งแต่อายุยังน้อย จนถูกมองว่าเป็นสีสันใหม่และสัญลักษณ์ของการเมืองรุ่นใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่าน
สำหรับ พลอย ณัฐธิดา เล็กอุดากร เป็นผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย และมีศักดิ์เป็นหลานสาวของ เนวิน ชิดชอบ บุคคลสำคัญผู้มีบทบาทยาวนานในแวดวงการเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภูมิหลังทางครอบครัวถือเป็นที่รู้จักในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
ด้านประวัติครอบครัว บิดาของเธอคือ นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัด และเป็นหนึ่งในกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายตระกูลชิดชอบมาอย่างยาวนาน สะท้อนรากฐานทางการเมืองที่หยั่งลึกในพื้นที่
ในด้านการศึกษา พลอย ณัฐธิดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Accounting and Finance จาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา International Business จาก Hult International Business School ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารธุรกิจ
การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวัยเพียง 25 ปี ทำให้ชื่อของ “พลอย ณัฐธิดา เล็กอุดากร” ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในฐานะนักการเมืองหน้าใหม่ ที่อาจมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางการเมืองไทยในอนาคต โดยเฉพาะในมิติของการเมืองท้องถิ่นที่กำลังก้าวสู่การผลัดใบสู่คนรุ่นใหม่มากขึ้น