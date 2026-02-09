โซเชียลสะเทือน “อาร์ต พศุตม์” เดือดรัวๆ ถึงไอ้ ต.ตัวซวย ซัดมึxทำพรรคเขาเสื่อม

9 กุมภาพันธ์ 2569 กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทันที เมื่อ อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม นักแสดงชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความต่อเนื่องด้วยถ้อยคำรุนแรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Art Phasut” พาดพิงบุคคลทางการเมืองโดยใช้อักษรย่อ พร้อมตั้งคำถามถึงบทบาทและพฤติกรรมที่เจ้าตัวมองว่าเป็นปัจจัยทำให้พรรคการเมืองหนึ่งเสื่อมความนิยม จนทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาติดตามและแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก
.
โดยโพสต์แรกของนักแสดงรายนี้เป็นข้อความเชิงเย้ยหยันและสะใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง พร้อมระบุชัดว่าไม่ได้ยึดโยงตัวเองกับการเมือง แต่ไม่ปฏิเสธความรู้สึกสะใจต่อผลที่เกิดขึ้น ก่อนจะโพสต์ต่อเนื่องในเวลาถัดมา พาดพิงบุคคลอักษรย่อ “ต.” ในลักษณะตั้งคำถามถึงความล้มเหลวในการสนับสนุนบุคคลทางการเมืองหลายรายที่ผ่านมา และชี้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
.
จากนั้นในช่วงเช้าวันเดียวกัน อาร์ต พศุตม์ ยังโพสต์ข้อความยาวในเชิงตำหนิอย่างรุนแรงอีกหลายครั้ง ทั้งในลักษณะร้อยกรองและถ้อยคำประชดประชัน กล่าวถึงพฤติกรรมการแสดงออก การใช้วาจา และการสื่อสารในที่สาธารณะของบุคคลที่ถูกพาดพิง โดยมองว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกต่อต้านและเสื่อมศรัทธาต่อพรรคการเมืองดังกล่าว พร้อมโพสต์ซ้ำในเชิงเยาะเย้ยต่อผลลัพธ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
.
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็นหลากหลายมุม ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการใช้ถ้อยคำรุนแรงของบุคคลสาธารณะ ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนต่อบรรยากาศทางการเมืองในช่วงเวลานี้ ซึ่งยังคงร้อนแรงและอ่อนไหว
.
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมจากบุคคลทางการเมืองที่ถูกพาดพิงด้วยอักษรย่อ รวมถึงยังไม่มีการลบหรือแก้ไขโพสต์ดังกล่าวจากฝั่งนักแสดงรายนี้ ท่ามกลางกระแสจับตาของสังคมออนไลน์ที่ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด