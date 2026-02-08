xs
คะแนนลงประชามติ 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงานผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติ เมื่อเวลา 19.43 น. พบนับเสร็จแล้ว 7.69% เห็นชอบ 1,295,487 เสียง ไม่เห็นชอบ 713,127 เสียง ไม่แสดงความคิดเห็น 201,612 เสียง

