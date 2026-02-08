ป.ป.ช. แจงคดีอดีต 44 สส.ก้าวไกล แก้ ม.112 ชี้เป็นกระบวนการปกติ หลังผู้เกี่ยวข้องยื่นอุทธรณ์

8 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด หลังมีกระแสรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. อาจพิจารณาชี้มูลความผิดคดีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 44 คน ของพรรคก้าวไกล จากกรณีเข้าชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ในการประชุมวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ท่ามกลางข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงจังหวะเวลาที่เกิดขึ้น
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ว่า ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุม ป.ป.ช. ตามปกติ แต่ในวาระการประชุมที่แจ้งไว้อย่างเป็นทางการยังไม่มีการบรรจุเรื่องคดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบสามารถหยิบยกเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในรูปแบบวาระลับได้ หากประธาน ป.ป.ช. เห็นสมควรเสนอเข้าสู่ที่ประชุม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เมื่อถูกถามถึงแนวโน้มว่าคดีดังกล่าวจะถูกเสนอเข้าสู่วาระลับหรือไม่ นายสุรพงษ์ ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ แต่ในส่วนของกระบวนการสืบสวนและสอบสวนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือเพียงขั้นตอนการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาเท่านั้น
สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ตั้งข้อสังเกตว่า การหยิบยกคดีนี้ขึ้นมาในช่วงหลังการเลือกตั้งอาจเป็นการสกัดทางการเมือง เลขาธิการ ป.ป.ช. ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามไทม์ไลน์ของกระบวนการพิจารณาโดยปกติ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2568 ก่อนที่ผู้เกี่ยวข้องจะยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมและส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งเมื่อกระบวนการชี้แจงเสร็จสิ้น จึงเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาในช่วงเวลานี้ ไม่ได้เป็นการเลือกจังหวะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองแต่อย่างใด
นายสุรพงษ์ ย้ำว่า หากมีการนำคดีดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ป.ป.ช. จะมีการเผยแพร่ผลการพิจารณาให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นทางการ พร้อมยืนยันว่าในฐานะหัวหน้าหน่วยงานได้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เพื่อไม่ให้กระบวนการทำงานของ ป.ป.ช. ถูกนำไปเชื่อมโยงหรือถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง