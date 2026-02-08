ฉวยช่องว่างพักเที่ยง! กปน.พะเยา ถูกกล่าวหาแอบหย่อนบัตรเลือกตั้ง 7 ใบ กกต.–ตำรวจเร่งสอบ

เกิดเหตุอื้อฉาวขึ้นในวันเลือกตั้งที่จังหวัดพะเยา เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. รายหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่าฉวยโอกาสในช่วงพักเที่ยง แอบนำบัตรเลือกตั้งจำนวน 7 ใบ หย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความผิดปกติดังกล่าวถูกตรวจพบโดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งภายในพื้นที่ ก่อนจะมีการรายงานเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเร่งด่วน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในที่เกิดเหตุทันที เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบ
เบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกของคดี เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ หากการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจริง ผู้กระทำอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งมีบทลงโทษรุนแรง ทั้งโทษจำคุก รวมถึงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้