เท้ง-ณัฐพงษ์ เข้าคูหาพร้อมครอบครัว ปลุกประชาชนใช้สิทธิ กำหนดอนาคตประเทศด้วยปลายปากกา

8 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อเวลา 09.46 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 15 วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมด้วยครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างต่อเนื่อง โดยนายณัฐพงษ์สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ก่อนถ่ายภาพร่วมกับนายสุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ บิดา และนางสุนา เรืองปัญญาวุฒิ มารดา จากนั้นจึงเข้าคูหาใช้สิทธิ
.
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเลือกช่วงเวลา 09.46 น. มาใช้สิทธิว่าเป็นการถือฤกษ์หรือไม่ นายณัฐพงษ์เพียงยิ้มและพยักหน้า ก่อนให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงคะแนนว่า รู้สึกตื่นเต้นและมีพลัง เพราะวันนี้ประชาชนจะได้กำหนดอนาคตของประเทศด้วยตัวเองอย่างแท้จริง หลังจากไม่มีอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาเข้ามามีส่วนในการโหวตนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป พร้อมระบุว่า จากการพูดคุยกับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก ทำให้รู้สึกสบายใจและมองเห็นพลังของประชาธิปไตยอย่างชัดเจน
.
นายณัฐพงษ์ยังแสดงความมั่นใจว่า สัดส่วนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้จะสูงเกินร้อยละ 70 โดยให้เหตุผลว่า จากการลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงในช่วงที่ผ่านมา พบว่าประชาชนให้ความสนใจและตอบรับต่อการเลือกตั้งอย่างมาก พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิของตนก่อนเวลาปิดหีบในเวลา 17.00 น. เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางประเทศ
.
ทั้งนี้ นายณัฐพงษ์ย้ำว่า อำนาจในวันนี้อยู่ที่ปลายปากกาของประชาชนทุกคน หากต้องการเห็นอนาคตประเทศไทยที่ดีกว่า จำเป็นต้องออกมาแสดงพลังผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยภาพรวมการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุผิดปกติที่น่ากังวล เพียงแต่เป็นห่วงสื่อมวลชนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวตลอดทั้งวัน จนอาจไม่มีโอกาสได้ออกไปใช้สิทธิของตนเอง
.
เมื่อถูกถามถึงการติดตามสถานการณ์และผลการเลือกตั้งในช่วงเย็น นายณัฐพงษ์ระบุว่า พรรคประชาชนได้จัดทีมงานกระจายตัวทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ตลอดทั้งวัน เพื่อช่วยดูแลและพิทักษ์สิทธิของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ให้การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
.
ในส่วนของกำลังใจจากครอบครัว นายณัฐพงษ์กล่าวว่า นายสุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ บิดา ให้กำลังใจมาโดยตลอด และถึงกับตื่นเต้นจนรีบมาใช้สิทธิก่อนลูกชาย ขณะที่นายสุชาติเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้บอกลูกชายเสมอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเครียด ผลจะออกมาอย่างไรให้ยอมรับตามนั้น พร้อมย้ำว่า ความตื่นเต้นของณัฐพงษ์ได้ผ่านพ้นไปตั้งแต่การเป็น สส. สมัยแรกแล้ว
.
ผู้สื่อข่าวยังสอบถามถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน เปิดเผยว่ามีความรักครั้งใหม่ นายณัฐพงษ์กล่าวสั้นๆ ว่า ไม่ได้มีการปรึกษาใดๆ และขอแสดงความยินดีกับพี่ทิมด้วย