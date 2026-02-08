เลือกตั้งควบประชามติคึกคัก “แสวง บุญมี” เชิญชวนใช้สิทธิ 9 ชั่วโมงเต็ม สร้างประชาธิปไตยร่วมกัน

8 กุมภาพันธ์ 2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โดยภายหลังใช้สิทธิแล้วได้ตรวจดูความเรียบร้อยภายในหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อย ก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทย เนื่องจากเป็นครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกัน พร้อมประเมินว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิประมาณร้อยละ 80
.
เลขาธิการ กกต. ยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง โดยย้ำว่าเป็นการ “กาเพื่อประเทศไทย” ซึ่งมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. เกือบหนึ่งแสนหน่วยทั่วประเทศ คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคน ทั้งในด้านเอกสารแสดงตน โดยสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้ แม้บัตรจะหมดอายุก็ยังใช้สิทธิได้ รวมถึงบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
.
นายแสวง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ กปน. ทุกคน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาประมาณ 9 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 17.00 น. เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นโอกาสให้ประชาชนร่วมกันสร้างประชาธิปไตยและการเมืองที่ดี
.
เมื่อถูกถามถึงความกังวลของประชาชนในกรณีที่มีทั้งการเลือกตั้งพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกัน นายแสวง ระบุว่า ทั้งสองกระบวนการเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจน โดยบัตรเลือกตั้งพรรคการเมืองจะมีหมายเลขผู้สมัครและข้อมูลประกอบแสดงไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจมาจากบ้านแล้ว ขณะที่บัตรประชามติเป็นบัตรสีเขียว มีเพียงการแสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในสาระสำคัญ จึงไม่น่าทำให้เกิดความสับสน อีกทั้งการจัดขั้นตอนภายในหน่วยเลือกตั้งจะให้ประชาชนรับบัตรเลือกตั้ง สส. เขต และบัญชีรายชื่อก่อน เมื่อกาลงคะแนนเสร็จให้หย่อนลงหีบที่กำหนด จากนั้นจึงไปรับบัตรประชามติซึ่งมีเพียงใบเดียว แยกหีบอย่างชัดเจน
.
สำหรับข้อสังเกตในบางพื้นที่ เช่น เขตห้วยขวาง ที่มีจุดลงคะแนนเลือกตั้งและจุดลงประชามติอยู่คนละตำแหน่ง นายแสวง ยืนยันว่าโดยหลักต้องเป็นหน่วยเดียวกัน ยกเว้นกรณีผู้ที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องไปใช้สิทธินอกเขต ทั้งนี้ประชาชนควรตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของตนเองให้ชัดเจน หากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ให้มาใช้สิทธิที่หน่วยประจำตามปกติ
.
เมื่อถามถึงสถานการณ์ที่เรียกว่า “คืนหมาหอน” และการร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียง นายแสวง เปิดเผยว่า กกต. มีมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มข้น ทั้งการติดตาม เฝ้าระวัง และการจับกุมผู้ที่เตรียมกระทำความผิด โดยมีรายงานว่าสามารถตรวจพบกรณีที่มีทั้งเงินและโพยในบางพื้นที่แล้ว 2–3 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมย้ำว่าตลอดทั้งคืนมีการติดตามหัวคะแนนของผู้สมัครอย่างใกล้ชิด เพื่อลดโอกาสการกระทำผิด แม้จะยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนได้ทั้งหมด
.
ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่า กกต. ประจำจังหวัดแจ้ง กปน. ไม่ให้มีการทักท้วงหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น นายแสวง ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่าประชาชนสามารถทักท้วงได้ทุกกรณี หากพบความผิดปกติ ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการประชาธิปไตย ทั้งนี้ กปน. ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกัน มีหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงขั้นตอนการนับคะแนน
.
เมื่อถามย้ำถึงกรณีการนับคะแนน หากมีการทักท้วงสามารถแก้ไขได้ทันทีหรือไม่ นายแสวง ระบุว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการวินิจฉัยของ กปน. หากผู้ทักท้วงไม่เห็นด้วยก็สามารถทำใบทักท้วงไว้เป็นหลักฐาน และนำไปยื่นร้องเรียนภายหลังได้ โดยประชาชนสามารถทักท้วงได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพิจารณาบัตรดี บัตรเสีย ไปจนถึงกระบวนการอ่าน ขาน และขีดคะแนน