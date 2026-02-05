ขสมก.เช่ารถเมล์ EV 1,520 คัน รถใหม่ แก้ปัญหาผู้โดยสารรอนานได้จริงหรือ?

ข้อมูลโครงการ
•เช่ารถเมล์ไฟฟ้า (EV) ปรับอากาศ 1,520 คัน
•ระยะเวลา 7 ปี วงเงิน 14,905 ล้านบาท
•คู่สัญญา: บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
•รับรถล็อตแรก มี.ค. 2570 ครบทั้งหมด พ.ค. 2570
โครงสร้างพื้นฐาน
•งบปรับอู่และติดตั้งสถานีชาร์จ 600 ล้านบาท
•จำนวนอู่จอดรถ 12 แห่ง
•หัวจ่ายไฟฟ้ารวมกว่า 430 หัว
เป้าหมาย ขสมก.
•ยกเลิกรถเมล์ร้อนทั้งหมด
•ลด PM2.5 และมลพิษทางอากาศ
•ลดต้นทุนเชื้อเพลิงประมาณ 70%
•ประหยัดงบรวมกว่า 1,442 ล้านบาท/ปี
คำถามจาก “ดร.สามารถ”
•ทำไมเลือก 'เช่า' แทน 'ซื้อ' ทั้งที่แพงกว่าในระยะยาว?
•รถ EV จะช่วยลดหนี้ ขสมก.กว่า 2 แสนล้านได้จริงหรือ?
•ถ้าระบบเดินรถไม่เปลี่ยน คนยังต้องรอรถนานเหมือนเดิมไหม?
สิ่งที่ผู้โดยสารต้องการจริง
•รถมาตรงเวลา ไม่หายไป 40 นาทีแล้วมา 3 คันติด
•ตั๋วร่วมรถเมล์-รถไฟฟ้า ราคาที่ประชาชนจ่ายได้
•เส้นทางเชื่อมต่อสะดวก ไม่ต้องต่อหลายทอด
•ป้ายบอกเวลารถแบบเรียลไทม์
•ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ มีโอกาสได้นั่ง
บทสรุป
•“รถ EV หมื่นห้าพันล้าน จะเปลี่ยนชีวิตผู้โดยสารได้จริงหรือไม่
•ขึ้นอยู่กับว่า ขสมก. เปลี่ยน ‘ระบบ’ พร้อมกับ ‘รถ’ หรือเปล่า”