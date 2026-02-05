ลุงป้อมบุกครัวบ้านเอ เอศุภชัยชวนทำคอนเทนต์เดินสับ โซเชียลเอ็นดู โดนใจทุกแพลตฟอร์ม

5 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศเป็นกันเองและเสียงหัวเราะเกิดขึ้นทันที เมื่อ “ลุงป้อม” พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางไปเยือนร้านอาหารชื่อดังย่านบรรทัดทองอย่าง ครัวบ้านเอ โดยการปรากฏตัวครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงภาพการนั่งรับประทานอาหารธรรมดา แต่ยังกลายเป็นคอนเทนต์ไวรัล หลัง เอ ศุภชัย เจ้าของร้าน ไม่พลาดชวนลุงป้อมร่วมทำคลิปขายาวในจังหวะเดินสับๆ แบบเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มและความเอ็นดูให้กับผู้ชมในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
.
คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่และถูกพูดถึงอย่างรวดเร็วในหลายแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดีย ด้วยภาพลักษณ์สบายๆ ของลุงป้อมที่แตกต่างจากภาพจำทางการเมืองทั่วไป ทำให้ผู้ชมจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก พร้อมแชร์ต่ออย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกระแส “โดนทุกแอป” ภายในเวลาไม่นาน
.
ด้านเอ ศุภชัย ได้โพสต์ข้อความขอบคุณผ่านโซเชียล มีเดีย ระบุว่า “ขอบคุณลุงป้อมนะคะ ที่มาอุดหนุนร้านครัวบ้านเอบรรทัดทอง วันนี้ใครว่างมาทานกันได้นะคะ ลุงชมว่าอร่อยมากก มาทานกันได้นะคะทุกคนขาาา ต้องขอบคุณอินฟลูท่านใหม่ ลุงป้อม ประวิตร ที่มารีวิวร้านอาหารนะคะ” ซึ่งยิ่งตอกย้ำบรรยากาศความเป็นกันเอง และช่วยขยายกระแสความสนใจไปยังร้านอาหารอย่างเห็นได้ชัด
.
เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของคอนเทนต์เรียบง่ายที่เข้าถึงผู้คนได้จริง เมื่อบุคคลสาธารณะปรากฏตัวในมุมที่เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นทางการ ก็สามารถสร้างแรงดึงดูดและกระแสบนโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ร้านครัวบ้านเอก็ได้รับอานิสงส์จากกระแสไวรัล กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ถูกพูดถึงในช่วงเวลาอันสั้น