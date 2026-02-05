อดีตอนุกรรมการไอทีแฉ ประกันสังคมอ้างความมั่นคง ปฏิเสธเปิด TOR 5 ปีย้อนหลัง

5 กุมภาพันธ์ 2569 นายธีระชาติ ก่อตระกูล อดีตอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เผยแพร่เอกสารทางราชการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นหนังสือตอบกลับจาก สำนักงานประกันสังคม ซึ่งลงนามโดย น.ส.จีรภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อชี้แจงกรณีการขอข้อมูลเอกสาร TOR ของโครงการต่าง ๆ ย้อนหลัง 5 ปี และรายงานของที่ปรึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
นายธีระชาติระบุว่า เอกสารดังกล่าวสะท้อนข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล แม้จะดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการตามโครงสร้างทางกฎหมาย โดยชี้ว่า แม้คณะกรรมการทั้งระดับบอร์ดใหญ่และบอร์ดย่อยจะมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ครบถ้วน เนื่องจากหน่วยงานปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลมาโดยตลอด
อดีตอนุกรรมการไอทีรายนี้ระบุเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่พยายามขอข้อมูลผ่านกระบวนการราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กลับได้รับคำตอบให้ไปใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งต้องใช้เวลา และหลายครั้งไม่ทันต่อการพิจารณาในวาระสำคัญ เมื่อมีการยื่นขอใหม่ก็ถูกปล่อยให้ล่าช้า หรือไม่ได้รับการตอบกลับ จนทำให้การตรวจสอบไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายธีระชาติยังตั้งคำถามถึงการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงาน โดยชี้ว่าการปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวอาจขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลใช้อำนาจสั่งการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
ทั้งนี้ ในเอกสารตอบกลับของสำนักงานประกันสังคม ระบุเหตุผลตอนหนึ่งว่า “การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของหน่วยงาน จึงมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว” โดยเป็นการปฏิเสธคำขอเอกสาร TOR ทุกโครงการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นการขอเฉพาะส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึงรายงานของที่ปรึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
กรณีดังกล่าวได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม และบทบาทของกลไกตรวจสอบภายในหน่วยงานรัฐ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและโครงการขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินจากผู้ประกันตนโดยตรง