“สิริพงศ์” ปราศรัยเดือด มั่นใจหล่อกว่า “พิธา” ชี้ประชาชนตัดสินใจแล้ว

4 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดศรีสะเกษกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อพรรคภูมิใจไทยจัดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ เขต 1 และ ศุภกิจ สีหาภาค ผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ เขต 2 โดยมีประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยกว่า 6,000 คน ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเพียงราว 2 กิโลเมตร
บนเวทีปราศรัย นายสิริพงศ์เริ่มต้นด้วยการเชิญภรรยาขึ้นเวที โดยเล่าว่าได้รับคำแนะนำจากพระสงฆ์ว่าหากต้องการประสบความสำเร็จทางการเมือง ควรให้คู่ชีวิตขึ้นมาพูดต่อหน้าประชาชน ซึ่งภรรยาได้กล่าวสั้น ๆ ขอฝากตัวสามีให้ชาวศรีสะเกษพิจารณาเลือกไปทำงานรับใช้พื้นที่ สร้างเสียงหัวเราะและบรรยากาศเป็นกันเองตลอดเวที
นายสิริพงศ์กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษสูญเสียโอกาสในการพัฒนาไปมาก พร้อมขอโอกาสจากประชาชนอีกครั้ง หลังการเลือกตั้งครั้งก่อนสอบตก โดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่านโยบายบางประเด็น โดยเฉพาะเรื่องกัญชา ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในขณะนั้น พร้อมยืนยันว่าการเลือกตั้งรอบนี้ พรรคภูมิใจไทยยืนจุดยืนชัดเจน ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น เพื่อไม่ให้ถูกโจมตีว่าเป็นพรรคกัญชาอย่างที่ผ่านมา
ในช่วงหนึ่งของการปราศรัย นายสิริพงศ์ยังวิพากษ์นโยบายแจกเงินของพรรคการเมืองคู่แข่ง โดยตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้และความจริงใจในการดำเนินนโยบาย พร้อมกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน ประชาชนจำนวนไม่น้อยเลือกเพราะความหวังจากนโยบายแจกเงิน แต่จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากยังหลงเชื่อคำสัญญาเดิมซ้ำ ๆ ประเทศอาจต้องรอการเปลี่ยนแปลงอีกหลายหมื่นปี
นอกจากนี้ นายสิริพงศ์ยังกล่าวถึงบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองในพื้นที่ โดยพาดพิงถึง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งเพิ่งขึ้นเวทีปราศรัยในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกล่าวในเชิงหยอกล้อว่า ตนไม่เชื่อว่านายพิธาจะหล่อกว่าตน พร้อมขอให้ประชาชนอย่าปันใจทางการเมือง สร้างเสียงเฮและเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมฟังปราศรัยเป็นระยะ
ช่วงท้ายเวที นายสิริพงศ์ได้เปิดมิวสิกวิดีโอเพลง “กูคือทหารไทย” เพื่อให้กำลังใจทหาร พร้อมย้ำจุดยืนด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยกล่าวถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลไทยในการจัดการปัญหาชายแดน พร้อมตั้งคำถามต่อประชาชนว่าควรเลือกผู้นำแบบใดมารับมือกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับผู้นำกัมพูชาอย่าง “บักฮุน เซน” ซึ่งประชาชนที่ร่วมฟังปราศรัยต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เชื่อคำประกาศหยุดยิงจากฝั่งกัมพูชา
นายสิริพงศ์กล่าวทิ้งท้ายว่า จากสัญญาณทั้งหมด เชื่อว่าประชาชนตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกผู้นำแบบใดเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อดูแลประเทศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ พร้อมย้ำขอโอกาสกลับเข้าไปทำงานรับใช้ชาวศรีสะเกษอีกครั้ง ท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองที่ยังคงร้อนแรงและต้องจับตาอย่างใกล้ชิด