กระแสสวนทางไลก์! ชาวเน็ตกดขำทะลุหลักพัน หลัง “วัน อยู่บำรุง” เปิดตัวหนุน สุชาติ ชมกลิ่น ชลบุรีเขต 1

4 กุมภาพันธ์ 2569 กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เมื่อ วัน อยู่บำรุง โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนทางการเมือง สนับสนุน สุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 1 พร้อมถ้อยคำสั้นแต่ชัดเจนในเชิงให้กำลังใจ ทำให้โพสต์ดังกล่าวถูกจับตามองทันที อย่างไรก็ดี สิ่งที่ตามมากลับไม่ใช่แรงหนุนตามที่คาด หากเป็นปฏิกิริยาจากชาวเน็ตจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทิศทางตรงข้ามอย่างคึกคัก
.
ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ตัวเลขปฏิกิริยาบนโพสต์พุ่งสูง โดยเฉพาะปุ่ม “ขำ” ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนแซงจำนวนไลก์อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่คอมเมนต์จำนวนมากแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย บ้างประกาศชัดว่าจะ “ไม่เลือก” บ้างใช้ถ้อยคำเชิงหยอกล้อ เสียดสี ไปจนถึงตั้งคำถามถึงการเมืองแบบยึดพวกพ้องเหนือประโยชน์สาธารณะ เสียงจากผู้ใช้ที่ระบุว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีเองก็ออกมาแสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมา สะท้อนบรรยากาศการเมืองในพื้นที่ที่กำลังร้อนแรง
.
ในอีกด้านหนึ่ง ยังมีผู้สนับสนุนส่วนน้อยที่ออกมาปกป้อง โดยย้ำถึงการทำงานในพื้นที่ ความเข้าถึงประชาชน และผลงานที่ผ่านมา พร้อมชี้ว่าการตัดสินใจเลือกตั้งเป็นสิทธิของแต่ละคน ท่ามกลางการถกเถียงที่ดำเนินไปอย่างดุเดือด แต่ก็สะท้อนภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างชัดเจน
.
กระแสที่เกิดขึ้นครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นบททดสอบแรงสนับสนุนของผู้สมัครในสนามเลือกตั้ง หากยังชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของโลกออนไลน์ที่สามารถเปลี่ยนโพสต์สั้นๆ ให้กลายเป็นเวทีสาธารณะสำหรับการแสดงความเห็นของประชาชนจำนวนมาก และอาจเป็นสัญญาณเตือนต่อผู้เล่นการเมืองทุกฝ่ายว่าการสื่อสารในยุคดิจิทัลย่อมหลีกเลี่ยงแรงสะท้อนจากสังคมไม่ได้