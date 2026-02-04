พล.ท.วันชนะ ชี้ชัด ปะทะรอบล่าสุดมีต้นตอจากการเมือง ไม่ใช่ทหาร

จากกรณีเหตุปะทะที่เกิดขึ้นล่าสุดและถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในแวดวงความมั่นคงและการเมืองนั้น ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงได้ออกมาชี้แจงถึงที่มาของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าเหตุปะทะครั้งนี้ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นจากฝ่ายทหารตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แต่เกิดจากปัจจัยทางการเมืองที่นำไปสู่ความตึงเครียดในพื้นที่
.
พลโท วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 โดยระบุว่า การปะทะครั้งล่าสุดไม่ใช่การดำเนินการที่เริ่มต้นจากฝ่ายทหาร หากแต่เป็นผลสืบเนื่องจากความเคลื่อนไหวและปัจจัยทางการเมืองที่ก่อให้เกิดแรงกดดันจนสถานการณ์บานปลาย พร้อมย้ำว่าฝ่ายความมั่นคงได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการประคับประคองบรรยากาศความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์
.
พลโท วันชนะ ระบุเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพและหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้ง โดยเฉพาะในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรอบคอบและความเข้าใจในหลายมิติ อย่างไรก็ตาม เมื่อปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและสร้างแรงกระเพื่อม ย่อมส่งผลต่อสถานการณ์โดยรวมจนหลีกเลี่ยงการปะทะได้ยาก
.
คำชี้แจงดังกล่าวนับเป็นการสะท้อนมุมมองของฝ่ายความมั่นคงที่ต้องการคลี่คลายความเข้าใจของสังคมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่ามกลางกระแสตั้งคำถามถึงบทบาทของฝ่ายต่างๆ โดยย้ำว่าการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นเป้าหมายหลัก และการจัดการปัญหาจำเป็นต้องแยกแยะต้นตอของความขัดแย้ง เพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเกินกว่าที่ควรจะเป็น