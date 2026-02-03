ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีร้อง กกต. ปมลงทะเบียนประชามตินอกเขตกระชั้นชิด ชี้ดำเนินการชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีการกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตซึ่งผู้ฟ้องเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิดและระบบไม่สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมาก ส่งผลให้ตนไม่สามารถลงทะเบียนได้และถูกตัดสิทธิในการออกเสียงประชามตินอกเขต โดยศาลวินิจฉัยว่าการดำเนินการของ กกต. เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่กำหนด และไม่ปรากฏพฤติการณ์ละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี
.
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่ น.ส.อุษณีษ์ ปฐพีศรีกิจส เลิศรัตนานนท์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยื่นฟ้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงาน กกต. จากกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตเพียง 3 วัน ระหว่างวันที่ 3–5 มกราคม 2569 ซึ่งผู้ฟ้องเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่จำกัดเกินไป อีกทั้งมีปัญหาระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทั้งที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้สำเร็จ จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาสั่งให้ กกต. เปิดการลงทะเบียนประชามตินอกเขตเพิ่มเติม
.
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 41 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งกำหนดให้วันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568 และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันออกเสียงประชามติ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2569 กกต. จึงมีหน้าที่ต้องกำหนดช่วงเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตให้สอดคล้องกับกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้กำหนดให้มีการยื่นคำขอระหว่างวันที่ 3–5 มกราคม 2569 รวมถึงการยื่นคำขอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
.
ศาลยังระบุด้วยว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้รับทราบประกาศของ กกต. เกี่ยวกับวันและเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตแล้ว อีกทั้ง กกต. ได้เปิดช่องทางการยื่นคำขอไว้ถึง 3 ช่องทาง ได้แก่ การยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ และการยื่นคำขอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถดำเนินการได้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย
.
จากข้อเท็จจริงในสำนวนคดี ปรากฏว่า น.ส.อุษณีษ์ ได้ยื่นคำขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 15.42 น. ซึ่งยังคงเหลือเวลาอีกมากกว่า 8 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียน แต่ผู้ฟ้องมิได้ดำเนินการยื่นคำขอเพิ่มเติมหรือใช้ช่องทางอื่นแต่อย่างใด ศาลจึงเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องกล่าวอ้างว่าไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดสั้นเกินไป การกำหนดช่วงเวลาหลังวันหยุดยาว หรือการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง ไม่อาจรับฟังได้ และไม่ปรากฏว่าการกระทำของ กกต. เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด
.
ศาลปกครองกลางจึงมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยยืนยันว่าการดำเนินการของ กกต. ในการกำหนดช่วงเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และบทบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว