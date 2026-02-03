“ทนายอั๋น” บุก กกต. จี้ยุติบทบาท “แสวง บุญมี” ชี้จัดเลือกตั้งพลาดซ้ำซาก ลั่นหากมีสำนึกควรลาออกเอง

3 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในช่วงเช้าวันนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียด หลังนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” เดินทางเข้ายื่นหนังสืออย่างเป็นทางการต่อ กกต. เพื่อเรียกร้องให้นายแสวง บุญมี พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยระบุว่าการจัดการเลือกตั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความผิดพลาดซ้ำซาก จนกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และหากยังมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ ควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งด้วยตนเอง
.
ทนายอั๋นระบุว่า แม้รัฐธรรมนูญปี 2560 จะกำหนดให้ประชาชนไม่สามารถปลดคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โดยตรง แต่ตำแหน่งเลขาธิการ กกต. เป็นตำแหน่งที่มาจากการจ้างงานตามสัญญา ซึ่งประชาชนในฐานะเจ้าของอธิปไตยและผู้เสียภาษี ย่อมมีสิทธิเรียกร้องความรับผิดชอบ พร้อมย้ำว่าการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2567 รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปัญหาการร้องเรียนกรณีฮั้ว สว. การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า การส่งเอกสาร และการออกเสียงประชามติ ล้วนมีข้อบกพร่องที่ยังไม่ถูกแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
.
ทนายอั๋นกล่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า การคงนายแสวงไว้ในตำแหน่งเป็นการ “เลี้ยงเปลืองข้าวสุก” เพราะประชาชนคือเจ้าของงบประมาณและเจ้าของอำนาจอธิปไตย พร้อมระบุว่า กกต. ควรพิจารณาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 55 (5) ซึ่งกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการต้องมีความรู้ ความสามารถ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร หากไม่ดำเนินการก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ กกต. เอง
.
นอกจากนี้ ทนายอั๋นยังตั้งคำถามต่อที่มาของเงินเดือนและทรัพย์สินของผู้บริหารองค์กรอิสระ โดยย้ำว่ารายได้ทั้งหมดล้วนมาจากภาษีของประชาชน พร้อมเรียกร้องให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าการยึดโยงกับกลุ่มอำนาจทางการเมืองใด
.
พร้อมกันนี้ ทนายอั๋นได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อ กกต. เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีคลิปสนทนาของกลุ่มนักการเมือง ซึ่งถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา และก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยยืนยันว่าคลิปดังกล่าวไม่ใช่คลิปเสียงที่ถูกตัดต่อหรือสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แต่เป็นคลิปวิดีโอถ่ายหน้าจอขณะสนทนาทางโทรศัพท์จริง มีการระบุชื่อผู้ติดต่ออย่างชัดเจน และเป็นการประชุมหลายสาย ซึ่งสามารถตรวจสอบที่มาได้ไม่ยาก
.
ทนายอั๋นกล่าวว่า คลิปดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการแสวงหาอำนาจที่บ่อนทำลายหลักการประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความสิ้นหวังและไม่เชื่อมั่นต่อระบบการเมืองไทย จึงเห็นว่ากรณีนี้เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่ต้องเร่งตรวจสอบอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยและความศรัทธาของสังคม ก่อนจะเกิดรอยร้าวที่ยากจะเยียวยา