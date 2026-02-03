ประกันสังคมยืนยันซื้อที่ดินชลบุรี 84 ล้านโปร่งใส เผยขั้นตอนคัดเลือก-ราคาประเมิน ย้ำไม่แพงเมื่อเทียบตลาด

3 กุมภาพันธ์ 2569 จากกรณีที่มีการตั้งคำถามในสังคมออนไลน์ถึงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีแห่งใหม่ วงเงิน 84 ล้านบาท หลังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นที่ดินว่างเปล่า จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมออกมาชี้แจงยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด พร้อมระบุเหตุผลที่การก่อสร้างยังไม่เริ่มต้น เนื่องจากเพิ่งได้รับแบบอาคารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ผ่านรายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” ว่า การจัดซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุของทางราชการ ซึ่งเปิดช่องให้สามารถจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินจากเอกชน สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการสอบถามไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินราชพัสดุ โดยได้สอบถามไปยังธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรีและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีการเสนอที่ดินราชพัสดุมาให้พิจารณา แต่เมื่อประเมินแล้วพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตชุมชน การเดินทางไม่สะดวก และมีขนาดพื้นที่เพิ่มจากสำนักงานเดิมเพียงเล็กน้อย จึงไม่ตอบโจทย์การให้บริการประชาชนในระยะยาว
.
นางนิยดากล่าวต่อว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีจึงตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดิน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนว่า ต้องอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานเดิม และต้องมีระบบขนส่งสาธารณะหรือรถประจำทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว มีการเสนอที่ดินเข้ามาทั้งหมด 11 แปลง ก่อนคัดเลือกเหลือ 3 แปลงสุดท้าย และนำมาเปรียบเทียบด้านราคาและความเหมาะสม ตามระเบียบที่กำหนดให้ต้องตรวจสอบราคาซื้อขายที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียงย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
.
สำหรับที่ดินที่ถูกเลือก แม้จะไม่ได้ติดถนนใหญ่โดยตรง แต่ตั้งอยู่ในย่านถนนสุขุมวิท โดยสามารถเดินจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 200 เมตร อยู่ห่างจากสำนักงานเดิมราว 800 เมตร และตั้งอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางมาติดต่อราชการ ขณะที่ที่ดินติดถนนใหญ่ในพื้นที่เดียวกันนั้นมีราคาสูงและหาซื้อได้ยาก เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้วจึงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมทั้งด้านการใช้งานและงบประมาณ
.
ในประเด็นความล่าช้าในการก่อสร้าง นางนิยดาชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคมได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เป็นผู้ออกแบบอาคารสำนักงาน ซึ่งขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำร่างแบบแปลนอาคารและส่งมายังส่วนกลางแล้วเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ในช่วงก่อนหน้ายังไม่สามารถเริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของแบบอาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงและการให้บริการประชาชน หากจำเป็นต้องปรับปรุงแบบเพิ่มเติม ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ขั้นตอนกำหนดราคากลางและขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างต่อไป
.
ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างนั้น จะต้องรอการประเมินจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหลัก โดยตามแนวปฏิบัติสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินได้ แต่หากไม่ได้รับการจัดสรร ก็อาจต้องพิจารณาใช้งบจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานงบประมาณมักพิจารณาว่า สำนักงานประกันสังคมมีงบบริหารกองทุนบางส่วนที่สามารถนำมาใช้ดำเนินการได้
.
สำหรับงบประมาณค่าซื้อที่ดิน 84 ล้านบาทนั้น ใช้งบจากกองทุนประกันสังคมโดยตรง ขณะที่กระแสข่าวเกี่ยวกับการร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว นางนิยดาระบุว่า ขณะนี้ทราบเพียงว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นหน่วยงานใดบ้าง อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริง
.
นางนิยดายังกล่าวถึงข้อสงสัยเรื่องราคาที่ดินว่า ราคาซื้อขายจริงกับราคาประเมินราชการย่อมมีความแตกต่างกัน โดยการดำเนินการของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือการตรวจสอบราคาที่ดินใกล้เคียงย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งพบว่าราคาที่ดินในพื้นที่มีการตั้งราคาสูง โดยที่ดินแปลงนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไร่ละ 16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินติดถนนสุขุมวิทในบางจุด ซึ่งมีราคาสูงถึงไร่ละ 50 ล้านบาท จึงเห็นว่าราคาที่ซื้ออยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล
.
ทั้งนี้ หากมีหน่วยงานใดต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ามีข้อมูลการเปรียบเทียบราคาและเอกสารประกอบครบถ้วน พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุกขั้นตอน