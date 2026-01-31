“วีรวัฒน์ขอโทษโพสต์ไม่เหมาะสม แต่ลั่นฟ้องคนด่าพ่อแม่-ครอบครัว”
จากกรณีดรามา “ดิว วีรวัฒน์” ที่โพสต์แสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยใช้ถ้อยคำว่า “คนที่ไม่ชอบส้มส่วนใหญ่ คือแก่แล้วยังจนอยู่ แถมโง่” จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
ล่าสุด ดิว วีรวัฒน์ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กน้อมรับผิด ยอมรับว่าคำพูดดังกล่าวไม่เหมาะสม เกิดจากอารมณ์ส่วนตัว และขอโทษต่อสังคม พร้อมยืนยันว่าพร้อมรับคำวิจารณ์ทางการเมืองทุกกรณี
อย่างไรก็ตาม ระบุชัดว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ที่ใส่ร้ายหรือด่าทอบิดามารดาและครอบครัว โดยยืนยันไม่ยอมความในทุกกรณี โดยระบุ
ก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยที่ทำให้หลายหลายคนไม่สบายใจกับคำพูดของผมเอง สืบเนื่องจากโพสต์ที่เป็นประเด็นผมแค่ต้องการจะต่อว่ากับเจ้าของ Facebook คนด้านล่างตามโพสต์ เนื่องจากเขาได้มีการมากล่าวถึงบิดาของผมก่อน โดยที่เราไม่ได้รู้จักกัน
ผมจึงมีการโพสต์คำพูดดังกล่าวซึ่งไม่เหมาะสมและอาจสร้างความแตกแยกผมมีสติสัมปชัญญะเต็ม 100 และมีความรู้เท่าถึงการณ์เต็ม 100 แค่นึกไม่ถึงว่าจะมีคนแชร์ไปจำนวนมาก
สุดท้ายนี้ผมต้อง กราบขอโทษทุกคนที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่หวังว่าจะได้รับการอภัยหรือได้รับโอกาส แค่อยากจะบอกว่าผมไตร่ตรองดูแล้วผมเป็นคนที่กระทำการดังกล่าวซึ่งไม่เหมาะสม
ขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับทุกคน วีรวัฒน์วลัยเสถียร
ถ้าถกเถียงเรื่องการเมืองแม้จะรุนแรงผมน้อมรับเต็มที่และไม่ติดใจ
ส่วนคนที่เข้ามาด่าว่าพ่อแม่และครอบครัวโดยที่เป็นเรื่องเท็จ ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามกฏหมายเต็มที่ ฟ้องร้องไม่มียอมความ ถ้าไม่มีเงินจ่ายอนุญาตให้ผ่อน ถ้าไม่มีเงินผ่อนขอเป็นโทษจำคุกอย่างเดียวแล้วผมจะอุทธรณ์ทุกเคสหากรอลงอาญา
ที่มา : https://www.facebook.com/share/p/1ECjuwcoSY/