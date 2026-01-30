ย้อน 4 ปี โรงงานพลุสุพรรณฯ ระเบิดซ้ำไม่เคยพัก

30 พ.ย. 2565 / อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
• เกิดเหตุไฟไหม้–ระเบิดในโรงงานพลุ
• เสียชีวิต 1 ราย
• บาดเจ็บหลายราย
• ถือเป็นสัญญาณเตือนครั้งแรก
.
17 ม.ค. 2567 / ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
• ระเบิดรุนแรงในโรงงานผลิตพลุ
• เสียชีวิต 23 ราย
• บาดเจ็บหลายราย
• เหตุสะเทือนขวัญระดับประเทศ
• พบข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยและการควบคุม
.
30 ก.ค. 2568 / อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
• โรงงาน/โกดังพลุผิดกฎหมายระเบิด
• เสียชีวิตอย่างน้อย 9 ราย
• บาดเจ็บจำนวนมาก
• พบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
.
30 ม.ค. 2569 / อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
• ระเบิดโรงงานผลิตพลุขนาดเล็ก
• เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย
• มีเสียงระเบิดย่อยต่อเนื่อง
• ใบอนุญาตหมดอายุ ก่อนเหตุประมาณ 1 สัปดาห์
• อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุ