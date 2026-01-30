ณัฐวุฒิซัดภูมิใจไทย หยุดใช้วาทกรรม “รักชาติ” บีบประชาชนเลือกข้าง ชี้ไม่ควรมีใครถูกตราว่าเกลียดชาติในระบอบประชาธิปไตย

29 มกราคม 2569 ที่เวทีปราศรัยของพรรคเพื่อไทย บริเวณลานหน้า มิวเซียมลำปาง จังหวัดลำปาง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย ออกโรงวิพากษ์การหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย โดยระบุว่าช่วงแรกเป็นการแข่งขันเชิงนโยบายให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ แต่ระยะหลังกลับพัฒนาไปสู่การบีบให้ประชาชนต้องเลือกข้างระหว่างพรรคที่ถูกอ้างว่า “รักชาติ” กับพรรคที่ถูกทำให้กลายเป็น “ไม่รักชาติ” ซึ่งตนไม่ทราบว่าหมายถึงใครหรือพรรคใด ทว่าการหาเสียงลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย เพราะไม่มีพรรคการเมืองใดสมควรถูกกล่าวหาว่าเกลียดชาติ เพียงเพื่อหวังผลทางการเมือง
นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า ตลอดเส้นทางการเมืองไทย แม้จะผ่านยุคความขัดแย้ง การแบ่งสีเสื้อ หรือสัญลักษณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ตนไม่เคยมองว่าผู้ที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามคือคนเกลียดชาติ เพราะเชื่อว่าทุกคนต่างหวังดีต่อประเทศเหมือนกัน เพียงมีวิธีคิดและมุมมองต่อทิศทางบ้านเมืองแตกต่างกัน จึงออกมาแสดงออกและต่อสู้กันในพื้นที่สาธารณะ
พร้อมกันนี้ นายณัฐวุฒิยังตั้งคำถามต่อการนิยามคำว่า “รักชาติ” โดยกล่าวอย่างเผ็ดร้อนว่า หากรักชาติในแบบที่เอาที่ดินเขากระโดงไปเป็นของตัวเอง หรือเอาวุฒิสภาไปผูกขาดไว้ฝ่ายเดียว นั่นคือความหมายของรักชาติหรือไม่ และแม้จะมีประเด็นคดีความต่าง ๆ ทั้งเรื่องเขากระโดง หรือกรณีฮั้ว สว. ตนก็ไม่เคยกล่าวหาว่าฝ่ายใดเกลียดชาติ เพราะการนำประเด็นเหล่านี้มาใช้สร้างคะแนนนิยม หรือกล่าวหาทางการเมือง เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สร้างสรรค์
ในประเด็นกระแสสังคมที่จับตาปัญหาประกันสังคม นายณัฐวุฒิระบุว่า พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด และพยายามผลักดันการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองปีที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน โดยพรรคที่รับผิดชอบกระทรวงดังกล่าวคือพรรคภูมิใจไทย
นายณัฐวุฒิย้ำว่า การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเป็นวาระสำคัญของประเทศ ไม่ควรมีการบีบให้ประชาชนต้องเลือกระหว่างพรรคที่ถูกอ้างว่ารักชาติหรือเกลียดชาติ แม้ปัญหาประกันสังคมจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง แต่การตัดสินใจของประชาชนในครั้งนี้คือการเลือกนายกรัฐมนตรี และพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรค ไม่เป็นรองใคร และพร้อมให้ประชาชนตัดสินจากนโยบาย วิสัยทัศน์ และความสามารถอย่างแท้จริง