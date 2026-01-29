เปิดใจทั้งน้ำตา นุ่น–หลุยส์ แถลงข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ ยังมีความหวัง แต่ยังไม่พร้อมตอบเรื่องลูกในอนาคต

29 มกราคม 2569 นุ่น รมิดา ประภาสโนบล และ หลุยส์ สก๊อต นักแสดงคู่สามีภรรยา ออกมาแถลงข่าวเปิดใจถึงการสูญเสียลูกคนแรก หลังจากเผชิญเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างหนัก โดยทั้งสองยืนยันตรงกันว่าการตัดสินใจออกมาเปิดเผยครั้งนี้ ไม่ต้องการให้สังคมจมอยู่กับความเศร้า แต่ต้องการเล่าความจริงที่เกิดขึ้น เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและขอพื้นที่ในการเยียวยาหัวใจของครอบครัว
.
นุ่น รมิดา เปิดเผยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นปนสั่นเครือว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากภาวะมดลูกแตก ซึ่งเป็นอุบัติเหตุทางการแพทย์ที่ไม่มีใครคาดคิด และเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แม้จะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต แต่เธอและหลุยส์เลือกจะเผชิญหน้ากับความจริง พร้อมย้ำว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกเศร้าไปกับข่าวนี้มากเกินไป เพราะเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นมาแล้ว และทั้งสองกำลังพยายามก้าวข้ามความเจ็บปวดให้ได้ในแต่ละวัน
.
ด้าน หลุยส์ สก๊อต กล่าวเสริมว่า สิ่งที่ยากที่สุดในเวลานี้คือการทำใจยอมรับข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบทางจิตใจของนุ่นซึ่งต้องเผชิญกับการสูญเสียโดยตรง เขายืนยันว่าครอบครัวยังคงมีความหวัง และกำลังให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ พร้อมขอให้สังคมเข้าใจว่าบางคำถาม โดยเฉพาะเรื่องแผนการมีบุตรในอนาคต ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนี้
.
นุ่น รมิดา กล่าวทิ้งท้ายด้วยความเข้มแข็งว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เธอเคยผ่านการสูญเสียมามากมาย และเชื่อว่าชีวิตยังต้องเดินต่อไป แม้วันนี้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่เธอมั่นใจว่าวันหนึ่งทั้งสองจะกลับมายิ้มได้อีกครั้ง และมีความสุขในแบบของครอบครัว พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ และขอเวลาให้หัวใจได้ฟื้นฟูอย่างเงียบๆ ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งอีกครั้ง