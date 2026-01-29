อย่าปั่น อย่าใส่ร้าย! พิพัฒน์ ส่งสารถึงการเมือง–สื่อ–คนเชียร์ ขอหยุดสร้างความแตกแยกก่อนเลือกตั้ง

29 มกราคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย ออกมาเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่สร้างสรรค์ ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 โดยขอให้การแข่งขันทางการเมืองเป็นไปบนพื้นฐานของนโยบายและแนวทางการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน มากกว่าการโจมตีกันด้วยข่าวเท็จหรือการปลุกกระแสความเกลียดชัง
ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของนายพิพัฒน์ ซึ่งระบุถึงความกังวลต่อแนวโน้มการใช้ข้อมูลบิดเบือน การใส่ร้าย และการสร้างความแตกแยกในสังคมเพื่อแลกกับคะแนนเสียง โดยขอความร่วมมือไปยังนักการเมือง สื่อมวลชน และกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองทุกฝ่าย ให้หลีกเลี่ยงการปั่นกระแสข่าวเท็จ การทำลายฝ่ายตรงข้าม และการใช้วาทกรรมแบ่งสีแบ่งฝ่าย พร้อมย้ำว่าความขัดแย้งที่รุนแรงจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมมากกว่าผลดีทางการเมือง
นายพิพัฒน์ระบุว่า การเลือกตั้งควรเป็นเวทีให้พรรคการเมืองนำเสนอนโยบายอย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ประชาชนพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศอย่างมีเหตุผล มากกว่าการใช้กลยุทธ์โจมตีหรือบั่นทอนความน่าเชื่อถือของฝ่ายอื่น ซึ่งอาจสร้างบาดแผลทางสังคมในระยะยาว
สำหรับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ถือเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทต่อเนื่องในรัฐบาลหลายยุค โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีฐานเสียงหลักในหลายพื้นที่ของประเทศ
การออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นสัญญาณสะท้อนท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต่อบรรยากาศการเมืองที่กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ โดยพยายามวางจุดยืนให้การแข่งขันทางการเมืองในอนาคตอยู่บนกรอบของนโยบายและการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ท่ามกลางความคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งถัดไปจะไม่ซ้ำรอยความขัดแย้งรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต