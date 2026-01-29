จีนประหาร 11 สมาชิกตระกูลหมิง ตัดตอนอาณาจักรสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมา

29 มกราคม 2569 ศาลจีนมีคำพิพากษาประหารชีวิตสมาชิกตระกูลหมิงจำนวน 11 คน หลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งศูนย์หลอกลวงออนไลน์และกิจกรรมผิดกฎหมายหลากหลายรูปแบบในเมืองเล้าก์ก่าย รัฐฉาน ทางตอนเหนือของเมียนมา ใกล้ชายแดนจีน โดยคดีนี้ถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในความพยายามครั้งสำคัญของรัฐบาลจีนในการตัดรากถอนโคนอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ที่แพร่ระบาดไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
.
บีบีซีรายงานโดยอ้างอิงสื่อทางการจีนว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา โดยศาลเมืองเหวินโจว ทางตะวันออกของจีน ได้ตัดสินคดีสมาชิกตระกูลหมิงรวมทั้งสิ้น 39 คน นอกจาก 11 คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้ว ยังมีอีก 5 คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา 2 ปี ขณะที่อีก 11 คนถูกจำคุกตลอดชีวิต ส่วนที่เหลือได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 24 ปี ตามระดับความผิดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าว
.
ศาลระบุว่า ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ตระกูลหมิงและกลุ่มอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกันได้มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมผิดกฎหมายหลายด้าน ทั้งการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม การเปิดบ่อนคาสิโนผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติด และการค้าประเวณี โดยรายได้จากกิจกรรมการพนันและการหลอกลวงออนไลน์เพียงอย่างเดียว มีมูลค่าสูงกว่า 10,000 ล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า 45,000 ล้านบาท ขณะที่ก่อนหน้านี้มีการประเมินว่า บ่อนคาสิโนของตระกูลใหญ่ทั้ง 4 ตระกูลที่เคยควบคุมพื้นที่เล้าก์ก่าย มีมูลค่าธุรกรรมรวมกันหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
.
คำพิพากษายังชี้ว่า เครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้มีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของแรงงานในศูนย์หลอกลวงหลายราย รวมถึงเหตุรุนแรงที่มีการใช้อาวุธปืนยิงพนักงานเพื่อข่มขู่หรือสกัดกั้นไม่ให้เดินทางกลับประเทศจีน ซึ่งสะท้อนถึงความโหดร้ายของอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ที่อาศัยแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน
.
เมืองเล้าก์ก่ายถูกพัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับความต้องการเล่นการพนันของชาวจีน แม้ว่าการพนันจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในจีน รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งก็ตาม ก่อนที่พื้นที่แห่งนี้จะขยายตัวจนกลายเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และการหลอกลวงออนไลน์จำนวนมาก จนองค์การสหประชาชาติใช้คำว่า scamdemic เพื่ออธิบายการระบาดของอุตสาหกรรมหลอกลวงข้ามชาติที่มีเครือข่ายโยงใยไปทั่วโลก
.
รายงานระบุว่า มีชาวต่างชาติมากกว่า 100,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ถูกล่อลวงให้เดินทางไปยังศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ ก่อนจะถูกกักขังและบังคับให้ทำงานหนักเป็นเวลานานในปฏิบัติการฉ้อโกงออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปยังเหยื่อในหลายประเทศ ขณะที่ตระกูลหมิงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรัฐฉาน และเคยบริหารศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในเล้าก์ก่ายซึ่งมีแรงงานมากถึงอย่างน้อย 10,000 คน
.
สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อราวสองปีก่อน เมื่อกองกำลังพันธมิตรของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเปิดฉากโจมตีและขับไล่กองทัพเมียนมาออกจากพื้นที่กว้างใหญ่ในรัฐฉาน พร้อมยึดครองเมืองเล้าก์ก่าย โดยมีการสันนิษฐานว่า จีนซึ่งมีอิทธิพลต่อกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ ได้ไฟเขียวให้ปฏิบัติการดังกล่าวเดินหน้า เพื่อปิดล้อมเครือข่ายอาชญากรรมตามแนวชายแดน
.
ในกระบวนการกวาดล้างนั้น รายงานระบุว่า หมิง เสวี่ยฉาง หัวหน้าตระกูล ได้ฆ่าตัวตาย ขณะที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นถูกส่งตัวให้กับทางการจีน บางรายให้การรับสารภาพด้วยความสำนึกผิด ขณะเดียวกันแรงงานอีกหลายพันคนจากศูนย์หลอกลวงก็ถูกส่งตัวกลับประเทศและอยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจจีน
.
บีบีซีวิเคราะห์ว่า คำตัดสินประหารชีวิตในครั้งนี้ เป็นสัญญาณชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการจัดการกับอุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์อย่างเด็ดขาดและรุนแรง โดยแรงกดดันจากปักกิ่งยังส่งผลให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยต้องเร่งปราบปรามศูนย์หลอกลวงบริเวณชายแดนติดเมียนมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เครือข่ายสแกมเหล่านี้ยังคงปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งย้ายฐานปฏิบัติการไปยังกัมพูชา แม้ว่าในเมียนมาจะยังคงมีการดำเนินกิจกรรมลักษณะนี้อยู่อย่างแพร่หลายก็ตาม