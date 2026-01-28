ทวีเกียรติ โต้ปมแชต “สื่อเฮงซวย” ชี้ไม่ได้มาจากตน โยนถาม ษัษฐรัมย์ ท่ามกลางแรงกดดันบอร์ดประกันสังคม

บรรยากาศการแถลงข่าวของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที หลังถูกตั้งคำถามถึงกรณีแชตไลน์หลุดที่มีถ้อยคำพาดพิงสื่อมวลชนว่า “สื่อเฮงซวย” ซึ่งถูกเชื่อมโยงไปถึงบุคคลระดับกรรมการในบอร์ดประกันสังคม โดย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ กรรมการฝ่ายนายจ้าง ยืนยันต่อผู้สื่อข่าวอย่างชัดเจนว่า ข้อความดังกล่าวไม่ได้ออกมาจากตน และไม่เคยนำไปสื่อสารผ่านสื่อใด พร้อมระบุว่าได้เตรียมการแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการไว้แล้ว คาดว่าจะสามารถอธิบายรายละเอียดทั้งหมดได้ภายใน 2-3 วัน
ดร.ทวีเกียรติกล่าวว่า ประเด็นเรื่องแชต “สื่อเฮงซวย” ควรไปสอบถาม ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการฝ่ายผู้ประกันตน เนื่องจากไม่ใช่ข้อความที่ออกมาจากตนเอง พร้อมย้ำว่าการสื่อสารของตนที่ปรากฏในบางส่วน เป็นการตอบคำถามนักข่าวเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาจะเผยแพร่หรือส่งต่อในวงกว้าง
ระหว่างการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ดร.ทวีเกียรติยังพาดพิงถึงนักข่าวช่อง 3 โดยระบุว่า นักข่าวรายหนึ่งได้แคปข้อความมาสอบถามความคิดเห็นจากตน เพื่อขอให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กำลังเป็นข่าว โดยตนได้ตอบกลับไปเพื่อสื่อสารผ่านบุคคลดังกล่าวไปถึงนายสรยุทธเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาจะให้เผยแพร่เป็นข่าวในลักษณะแชตหลุด
ด้านนักข่าวช่อง 3 ที่ถูกกล่าวถึง ได้ออกมาชี้แจงในเวลาต่อมาว่า มีการแคปข้อความเพื่อสอบถามความคิดเห็นจาก ดร.ทวีเกียรติจริง หลังจากที่เพจ “ประกันสังคมก้าวหน้า” โพสต์ข้อมูลว่ามีกรรมการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมต่อสื่อมวลชน และต่อมา น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าว จึงได้ส่งข้อความไปสอบถามว่า ดร.ทวีเกียรติมีอะไรต้องการสื่อสารเพิ่มเติมหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงกลับมาเป็นข้อความส่วนตัวประมาณ 4 ข้อ ทั้งนี้ นักข่าวยืนยันว่า แชตที่ถูกเผยแพร่ในสื่อไม่ใช่แชตส่วนตัวที่ตนได้รับ และไม่ได้เป็นผู้บันทึกภาพหน้าจอจากการสนทนาส่วนตัวมานำเสนอข่าว
ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแชตไลน์หลุดดังกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ตนทราบจากรายงานข่าวเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป และมองว่าเป็นการสื่อสารส่วนบุคคลในกลุ่มไลน์ ไม่ใช่การสื่อสารในนามองค์กร โดยสำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องพิจารณาแยกแยะให้ชัดเจนว่า ข้อความดังกล่าวไม่ได้สะท้อนจุดยืนหรือท่าทีขององค์กร
เมื่อถูกถามถึงผลกระทบด้านภาพลักษณ์ของสำนักงานจากการพาดพิงถึงบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ระบุว่า ผู้ที่สื่อสารข้อความดังกล่าวย่อมต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เนื่องจากไม่ได้เป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการขององค์กร พร้อมย้ำว่าตนไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ดังกล่าว จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้ส่งข้อความ
ขณะที่ ดร.ทวีเกียรติ ยังคงยืนยันจุดยืนเดิมว่า ข้อความ “สื่อเฮงซวย” ไม่ได้ออกมาจากตน และได้เตรียมชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบแล้ว โดยขอเวลาอีกไม่นานในการแถลงอย่างเป็นทางการ ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงถ้อยคำในลักษณะทวงบุญคุณผู้ประกันตนจากผลกำไรการลงทุนกว่า 18,000 ล้านบาทนั้น ดร.ทวีเกียรติชี้แจงว่า เป็นเพียงการตอบคำถามนักข่าวเป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีสื่อมวลชนหรือการสื่อสารในนามบอร์ดแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ดร.ทวีเกียรติยังย้ำอีกครั้งว่า หากจะหาต้นตอของแชตที่เป็นปัญหา ควรไปสอบถาม ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการฝ่ายผู้ประกันตน เนื่องจากข้อความดังกล่าวไม่ได้มาจากตนเอง ขณะที่แรงกดดันต่อบอร์ดประกันสังคมยังคงเพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสาธารณะในทุกมิติของการทำงาน