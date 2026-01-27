เปิดใจครั้งแรก น้าเน็ก ยอมรับมีลูกแล้ว เคยหย่าร้าง เลือกปิดเงียบเพื่อปกป้องชีวิตลูก

กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังบางช่วงบทสนทนาจากรายการ Life Lesson ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนการออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อ น้าเน็ก อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง เปิดใจถึงเรื่องราวส่วนตัวที่ไม่เคยพูดต่อสาธารณะมาก่อน ทั้งการมีลูกแล้ว การหย่าร้าง และเหตุผลที่เลือกเก็บชีวิตครอบครัวไว้เงียบๆ มาโดยตลอด
.
ในการสนทนากับ โตโต้ พิธีกรรายการ น้าเน็กยอมรับว่า ตนมีลูกแล้วและมีลูกถึงสองคน โดยยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่ปกปิดหรือซุกซ่อน เพียงแต่เลือกไม่เปิดเผยผ่านสื่อ ด้วยความตั้งใจที่จะปกป้องชีวิตของลูกจากผลกระทบของชื่อเสียง พร้อมอธิบายว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา เขาไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปตีตราลูกของเขาด้วยคำว่าลูกคนดัง
.
น้าเน็กกล่าวว่า หากวันหนึ่งลูกประสบความสำเร็จ คนอาจมองว่าเป็นเพราะเป็นลูกของเขา แต่หากลูกทำพลาด ก็อาจถูกวิจารณ์รุนแรงยิ่งกว่าเดิมเพียงเพราะนามสกุลและชื่อเสียงของพ่อ ซึ่งเป็นภาระที่เขาไม่ต้องการให้ลูกต้องแบกรับ เขาจึงเลือกเลี้ยงดูลูกให้เติบโตในแบบที่มีตัวตนของตัวเอง ได้ใช้ชื่อของตัวเอง ได้เรียน ได้ฝึกงาน และใช้ชีวิตโดยไม่ต้องถูกเรียกขานว่าเป็นลูกน้าเน็ก
.
น้าเน็กยังเปิดเผยว่า แม้จะผ่านการหย่าร้าง แต่ยังคงดูแลลูกอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา เขาได้ไปร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของลูกคนเล็ก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาเข้าใจหัวใจของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกเรียนจบระดับปริญญาตรี พร้อมย้ำว่าคนใกล้ชิดและครอบครัวต่างรับรู้มาตลอดว่าลูกทั้งสองเป็นลูกของเขา เพียงแต่ไม่เคยนำมาเปิดตัวต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
.
เจ้าตัวยังสะท้อนมุมมองต่อสังคมว่า เด็กที่เป็นลูกของผู้มีชื่อเสียงมักถูกคาดหวังและตัดสินมากกว่าคนทั่วไป ทั้งที่ในความเป็นจริง เด็กทุกคนควรมีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง โดยเขาเลือกเลี้ยงลูกในแนวทางเดียวกับที่ตนเองเคยได้รับการเลี้ยงดู คือไม่บังคับ ไม่สั่งสอนหากไม่จำเป็น แต่พร้อมให้คำแนะนำและยืนอยู่ข้างลูกเสมอเมื่อถูกขอความช่วยเหลือ
.
น้าเน็กยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในอดีต ที่มักมีคนตั้งคำถามหรือโจมตีเขาเรื่องการให้คำแนะนำชีวิต ทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อคนแล้ว โดยยืนยันว่าไม่เคยรู้สึกจำเป็นต้องออกมาอธิบายหรือโต้ตอบ เพราะมองว่าเป็นความเห็นจากคนที่ไม่ได้รู้จักตัวตนของเขาจริงๆ พร้อมย้ำว่า การไม่พูดไม่ได้หมายถึงการโกหก แต่เป็นการเลือกไม่เล่า ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูก
.
แม้ที่ผ่านมาเรื่องนี้จะไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่การเปิดใจครั้งนี้ของน้าเน็ก กำลังทำให้สังคมได้เห็นอีกหนึ่งมุมชีวิตของคนดัง ที่เลือกวางชื่อเสียงไว้ข้างหลัง และยกชีวิตของลูกเป็นศูนย์กลางเหนือสิ่งอื่นใด