ลูกหม่อนช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก และอัมพาต
มัลเบอร์รี่ ผลไม้ลูกเล็กเปี่ยมประโยชน์
จากกระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผัก ผลไม้ที่มีสีสันต่าง ๆ ตามธรรมชาติ จัดเป็นกลุ่มที่ถูกจับตามอง และนำมารับประทานเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์ หนึ่งในผลไม้กลุ่มสีม่วงแดง ที่มาแรง และราคาก็ไม่แพงนั่นก็คือลูกหม่อน หรือ มัลเบอร์รี่ (Mulberry)บทความสุขภาพประจำวันศุกร์สุดท้ายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงขอนำประโยชน์ดี ๆ ของลูกหม่อน ผลไม้เล็ก ๆ แต่แสนจะมีประโยชน์มาฝากคุณผู้อ่านกัน
หม่อน หรือ มัลเบอร์รีเป็นพืชอาหารตามธรรมชาติชนิดเดียวของหนอนไหม และเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งลูกหม่อน เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ อาทิ กรดโฟลิก ซึ่งพบว่า ทารกที่เกิดจากมารดาที่ขาดกรดโฟลิก มีความเสี่ยงที่จะพิการทางสมองและประสาท ไขสันหลัง นอกจากนั้นยังพบสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอนโธไชยานิน เควอซิติน ที่มีส่วนลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ตำรับยาโบราณมีการใช้ผลหม่อนต้มบริโภคทั้งเนื้อและน้ำแก้โรคไขข้ออักเสบ ท้องผูก โลหิตจาง และขับเสมหะ มีผลงานวิจัยหลายสถาบันในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และงานวิจัยหลายประเทศของลูกหม่อน หรือ มัลเบอร์รี่ ดังนี้
ประโยชน์จากลูกหม่อน
1. มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ชื่อ Anthyocyanin ซึ่งเป็นสารสีม่วงแดง ช่วยป้องกันโรคหัวใจ และป้องกันโรคมะเร็ง
2. มีวิตามินบี 6 ช่วยบำรุงเลือด ตับ ไต ลดการเกิดสิว ลดอาการปวดประจำเดือน
3. ป้องกันและยับยั้งการเกิดลิ่มเลือด ป้องกันเส้นเลือดแตก สาเหตุของโรคอัมพฤก อัมพาต
4. มีวิตามินซี สูง ช่วยป้องกันหวัด โรคภูมิแพ้ โรคปอด วัณโรค ป้องกันเชื้อไวรัส
5. มีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา ป้องกันการเกิดต้อกระจก (ป้องกันแสงสีน้ำเงินเข้าทำลายเลนส์ตา) บำรุงเหงือกและฟัน สร้างภูมิให้ระบบหายใจ บำรุงผิว ลดการอักเสบของสิว
6. มีกรดโฟลิค หรือวิตามินใบไม้ หรือวิตามินเอ็ม ป้องกันโรคโลหิตจาง ป้องกันทารกพิการ ช่วยการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ หญิงแรกตั้งครรภ์เดือนแรกต้องการกรดโฟลิค
7. ช่วยแก้อาการเมาค้าง ผ่อนคลายความเครียด
8. ช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำ ป้องกันผมหงอกก่อนวัย
ในปัจจุบันจึงมีการนำลูกหม่อน มาทำอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด เพราะรสชาติ สีสัน และคุณค่าทางอาหาร ไม่ด้อยไปกว่าผลบลูเบอรี่ ผลราสพ์เบอรี่ และแบล็คเบอรี่ ผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงมาก ดังนั้น อาหารที่ใช้ผลไม้ดังกล่าวเป็นส่วนผสม จึงสามารถใช้ผลหม่อนทดแทนได้ทั้งหมด เช่น เค้ก โดนัท พาย และไอศกรีม ฯลฯ โดยการนำผลหม่อนมาใช้นั้น ผลหม่อนห่าม จะมีสีแดง ให้รสเปรี้ยว ผลหม่อนสุก จะมีสีม่วงดำ ให้รสหวานจัด ซึ่งเลือกใช้เป็นส่วนผสมตามความชอบ โดยรวม ๆ สารต้านอนุมูลอิสระ อันหลากหลายในเบอร์รี่จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มการทำงาน และลดการอักเสบของหลอดเลือด อันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคทางระบบประสาทและสมองอีกด้วย ผู้ผลิตบางรายก็นำลูกหม่อนมาแปรรูปเป็นน้ำลูกหม่อน หรือ น้ำมัลเบอร์รี่ ทั้งแบบธรรมดา และเข้มข้น ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ง่ายและสะดวก สำหรับผู้บริโภคที่สนใจเลือกทาน และได้รับประโยชน์จากผลไม้ที่จิ๋วแต่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ชนิดนี้