ไทยปิดฉากเจ้าภาพอาเซียนพาราเกมส์ 2025 อย่างยิ่งใหญ่ กวาด 175 เหรียญทอง ครองเจ้าอาเซียน

ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 31 ซึ่งประเทศไทย โดยจังหวัดนครราชสีมา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ท่ามกลางบรรยากาศแห่งพลังใจและมิตรภาพของนักกีฬาคนพิการจากภูมิภาคอาเซียน
ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 6 วัน มีการชิงชัยใน 19 ชนิดกีฬา ชิงเหรียญทองรวมทั้งสิ้น 496 เหรียญทอง จากนักกีฬาของ 10 ชาติสมาชิก (โดยกัมพูชาขอถอนตัวจากการแข่งขัน)
ผลปรากฏว่า ทัพนักกีฬาไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ สามารถกวาดเหรียญทองไปได้มากถึง 175 เหรียญทอง ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ