วุฒิสภาชี้แจงดราม่าปรับสูตรเลือกบอร์ดประกันสังคม “ชินโชติ” ย้ำไม่ใช่มติ กมธ. แนะฟังเสียงสังคมก่อนเดินต่อ

26 มกราคม 2569 ที่รัฐสภา นายชินโชติ แสงสังข์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา แถลงขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการปรับสูตรเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมรูปแบบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์โดยสำนักงานประกันสังคม โดยมีการระบุว่าสูตรดังกล่าวเป็นแนวคิดที่มาจากวุฒิสภา
.
นายชินโชติชี้แจงว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง และสูตรการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมนำไปทำประชาพิจารณ์ ไม่ได้เป็นผลจากการประชุมของอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม หรือคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา แต่อย่างใด แม้จะมีเอกสารที่ปรากฏตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมาธิการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ก็ตาม โดยยอมรับว่าไม่ทราบว่าเอกสารดังกล่าวหลุดออกไปได้อย่างไร พร้อมยืนยันว่ามิได้เป็นมติหรือข้อสรุปจากการประชุมของวุฒิสภา
.
ประธานอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม กล่าวต่อว่า ในส่วนของการศึกษาของอนุกรรมาธิการนั้น เป็นเพียงการพิจารณาแนวคิดเชิงนโยบายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โดยหนึ่งในแนวทางที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ การเปิดให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกกรรมการได้ทั้งคณะจำนวน 7 คน และขยายระยะเวลาการลงคะแนนเสียงเป็น 7 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนที่อยู่ในระดับต่ำ จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิไม่ถึงร้อยละหนึ่งของผู้ประกันตนทั้งหมดกว่า 20 ล้านคน
.
นายชินโชติระบุว่า แนวคิดดังกล่าวยังมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกในการใช้สิทธิ โดยอาจออกแบบให้ผู้ประกันตนสามารถลงคะแนนได้ในสถานที่ทำงานหรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ รวมถึงไม่ปิดกั้นผู้สมัครที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าสูตรดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการศึกษา และมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอีกมาก จึงขอให้รอข้อสรุปอย่างเป็นทางการตามกระบวนการ
.
สำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็น นายชินโชติเปิดเผยว่า อนุกรรมาธิการจะจัดเวทีรับฟังความเห็นในหลายพื้นที่ เริ่มจากจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 16–18 กุมภาพันธ์ ก่อนจะขยายไปยังจังหวัดพะเยา เชียงราย และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลำดับถัดไป โดยเหตุผลที่ต้องหยิบยกประเด็นสูตรเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขึ้นมาพิจารณา เนื่องจากสังคมมีข้อวิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นเรื่องบทบาทของพรรคการเมืองและการรณรงค์หาเสียงที่อาจส่งผลต่อความเป็นธรรมของผู้สมัครรายอื่น
.
ทั้งนี้ นายชินโชติกล่าวว่า แม้จะยอมรับว่าการทำงานของบอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันได้รับเสียงชื่นชมในหลายด้าน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตน แต่ตนยังมีความกังวลต่อกระบวนการได้มาซึ่งอำนาจ จึงเห็นว่าจำเป็นต้องทบทวนและหาทางออกที่ลดความขัดแย้งในสังคม
.
เมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่ต้องปรับสูตรเลือกตั้ง ทั้งที่บอร์ดชุดปัจจุบันทำงานได้ดี นายชินโชติระบุว่า ประเด็นดังกล่าวควรสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคมโดยตรง ส่วนบทบาทของอนุกรรมาธิการจะดำเนินการไปตามหน้าที่ หากเสนอแนวทางแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่นำไปใช้ ก็ถือเป็นสิทธิของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าข้อเสนอจากอนุกรรมาธิการจะช่วยคลี่คลายแรงต้านและลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในสังคมได้
.
“เรื่องนี้ถูกสังคมตั้งคำถามอย่างมาก คำโบราณยังบอกว่าจิ้งจกทักต้องชะลอ เมื่อเสียงทักดังขนาดนี้ หากยังเดินหน้าต่อไป คงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม” นายชินโชติกล่าว