เดือดกลางจอ! สรยุทธ ซัดงบดูงานอังกฤษประกันสังคม บินหรูสวนหลักธรรมาภิบาล

26 มกราคม 2569 ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานประกันสังคมกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง หลัง สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา กลางรายการข่าว กรณีคณะประกันสังคมเดินทางไปดูงานที่ประเทศอังกฤษ โดยมีรายงานว่าใช้การเดินทางด้วยที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งสร้างคำถามถึงความเหมาะสมในการใช้งบประมาณที่มาจากเงินสมทบของผู้ประกันตน
สรยุทธกล่าวในรายการด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า หากมีการเดินทางไปดูงานจริง ควรมีความชัดเจนต่อสาธารณชน ทั้งกำหนดการ รายละเอียดสถานที่ที่ไปดูงาน รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าไปเพื่ออะไร พร้อมตั้งคำถามสำคัญว่า การไปอังกฤษครั้งนี้เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านใด และเหตุใดจึงต้องเลือกเดินทางด้วยเฟิร์สคลาส ทั้งที่เงินดังกล่าวเป็นเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ประกันตน ไม่ใช่เงินส่วนตัวของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ประกาศข่าวรายนี้ยังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า แม้ตนเองจะมีฐานะและเคยเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง ก็ยังไม่เคยใช้บริการที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมย้ำว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องอิจฉาหรือการต่อต้านการดูงานต่างประเทศ แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมและความรับผิดชอบต่อเงินของประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานที่ต้องทำงานหนักเพื่อส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนถึงความจำเป็นในการปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม หลังดำเนินงานมาแล้วกว่า 31 ปี โดยระบุว่า ถึงเวลาที่ต้องยกเครื่องโครงสร้างและระบบบริหารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับรูปแบบการบริหารให้มีความเป็นมืออาชีพและคล่องตัวมากขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่า เป้าหมายของการปฏิรูป คือการสร้างระบบสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคน และนายจ้างกว่า 5 แสนราย โดยการตัดสินใจลงทุนหรือการใช้เงินกองทุนในอนาคต ต้องอยู่บนฐานข้อมูลที่แม่นยำ มีการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์คือเงินของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสรยุทธได้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมที่ทำให้สังคมหันกลับมาตั้งคำถามต่อการใช้จ่ายงบประมาณของประกันสังคมอีกครั้ง ว่าอยู่บนหลักความจำเป็น ความคุ้มค่า และความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนว่า การปฏิรูปที่ถูกพูดถึง จะไม่เป็นเพียงคำประกาศเชิงนโยบาย แต่ต้องสะท้อนออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ และคืนความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตนในระยะยาว