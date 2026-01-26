เวทีเชียงใหม่เดือด! นฤมล ซัดพรรคอื่นเสนอตัวแทนไร้อำนาจ ชูธรรมนัสตัวจริงเสียงจริง

พรรคกล้าธรรมจัดเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยมีแกนนำพรรคขึ้นเวทีสนับสนุนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่อย่างพร้อมหน้า นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค และนางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาพรรคฝ่ายสังคม
นางนฤมลกล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า พรรคกล้าธรรมเสนอ ร.อ.ธรรมนัส เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน แตกต่างจากหลายพรรคการเมืองที่เสนอรายชื่อถึงสองหรือสามคน แต่กลับเป็นเพียงตัวแทนที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจจริง พร้อมตั้งคำถามถึงระบบการเมืองที่นำเสนอบุคคลขึ้นหน้าเวที แต่ผู้มีอำนาจตัวจริงกลับอยู่เบื้องหลังโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจใดๆ
หัวหน้าพรรคกล้าธรรมระบุว่า บางพรรคประชาชนเลือกแล้วได้นายกรัฐมนตรีชื่อหนึ่ง แต่ผู้มีอำนาจตัวจริงกลับเป็นอีกคน บางพรรคเลือกบุคคลหนึ่งแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่หาเสียงไว้ ทำให้ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง เพราะคนที่มีอำนาจจริงไม่ต้องออกมารับผิดชอบต่อสังคม พร้อมย้ำว่า พรรคกล้าธรรมแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เพราะหากประชาชนเลือกธรรมนัส ก็จะได้ธรรมนัสเป็นผู้ตัดสินใจจริง ไม่มีตัวปลอมหรือผู้มีอำนาจซ้อนอยู่ข้างหลัง
นางนฤมลยังกล่าวโจมตีพรรคการเมืองอื่นว่า พรรคกล้าธรรมไม่ใช่พรรคสแกมเมอร์ แต่เป็นพรรคที่พูดจริง ทำจริง และทำมาแล้ว พร้อมยกผลงานของ ร.อ.ธรรมนัส ในอดีตเป็นตัวอย่าง ทั้งการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ และการจัดการปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ให้เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในอนาคตมีแผนยกระดับให้เป็นโฉนดครุฑแดง เพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
หัวหน้าพรรคกล้าธรรมทิ้งท้ายว่า แนวทางของพรรคคือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การให้คำมั่นสัญญาแจกเงินเพียงชั่วคราว ซึ่งสุดท้ายไม่สามารถทำได้จริง พร้อมขอให้ประชาชนตัดสินใจจากผลงานและความจริงใจ ไม่ใช่เพียงคำพูดบนเวทีหาเสียง