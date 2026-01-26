ทบ.รับเป็นกำลังพลจริง ก่อนหนีราชการ ยิงปืนข่มขู่ครอบครัวอินฟลูฯ ดัง อูม ปันสุข

26 มกราคม 2569 จากกรณีที่ “อูม ปันสุข” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความร้องขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลังครอบครัวต้องเผชิญกับพฤติกรรมคุกคามจากชายซึ่งอ้างตัวเป็นทหาร มีการข่มขู่ พกพาอาวุธ และบุกรุกเข้ามาในบ้านอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้จะมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงแจ้งต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุแล้ว แต่สถานการณ์กลับไม่คลี่คลาย จนล่าสุดเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาภายในบ้าน สร้างความหวาดกลัวและความไม่ปลอดภัยให้กับสมาชิกในครอบครัวอย่างหนัก
ล่าสุด พันเอกริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นกำลังพลของกองทัพบกจริง และมีประวัติกระทำความผิดซ้ำซากในหลายกรณีมาตั้งแต่ปี 2567 โดยหน่วยต้นสังกัดได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยมาอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว
รองโฆษกกองทัพบกระบุเพิ่มเติมว่า เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา บุคคลดังกล่าวได้หนีราชการ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการปลดออกจากราชการตามระเบียบของกองทัพอย่างเป็นทางการ ส่วนกรณีคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากเหตุยิงปืนคุกคามครอบครัวของ “อูม ปันสุข” ทางหน่วยกำลังประสานงานกับพนักงานสอบสวน เพื่อเข้าแจ้งความและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการขอศาลออกหมายจับต่อไป หากมีรายละเอียดหรือความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะ
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต