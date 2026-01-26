ชาคาโมไมล์ช่วยให้คุณนอนหลับได้จริงหรือ

ชาคาโมไมล์มีประโยชน์อย่างไร สามารถลดความเครียดได้ไหม ?
ชาคาโมไมล์เป็นสมุนไพรที่มีส่วนผสมหลายอย่างที่มีผลต่อการนอนหลับ ซึ่งสารสำคัญที่มีอยู่ในชาคาโมไมล์คือ flavonoids, bisabolol, และ bisabolol oxides A และ B ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีที่สามารถส่งผลให้ผ่อนคลายร่างกายและสมาธิสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังต่อไปนี้
บรรเทาอาการปวดประจำเดือน – การดื่มชาคาโมมายล์เป็นประจำสามารถลดความรุนแรงของการปวดเกร็งในช่องท้องตอนมีประจำเดือนได้
ลดน้ำตาลในเลือด – การดื่มชาคาโมมายล์อย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเท่านั้น แต่ยังป้องกันไม่ให้น้ำตาลสูงขึ้นอีกด้วย
ชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุน – ชาคาโมมายล์สามารถช่วยส่งเสริมความหนาแน่นของกระดูก
ลดการอักเสบ – สารเคมีที่พบในดอกคาโมมายล์สามารถต่อสู้กับการอักเสบในร่างกายได้
ช่วยให้นอนหลับและผ่อนคลาย – ดอกคาโมไมล์ทำให้สงบและมีประโยชน์ในการต่อต้านความวิตกกังวลชาคาโมไมล์นั้นช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้อย่างไร แล้วชาอื่นล่ะผ่อนคลายไหม ?
ชาคาโมมายล์เป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้คุณพร้อมเข้านอน แต่ยังมีองค์ประกอบทางเคมีบางอย่างที่กระตุ้นให้รู้สึกง่วงนอนและบรรเทาความวิตกกังวล ชาคาโมมายล์มีสารเคมีที่เรียกว่า apigenin และเมื่อ apigenin จับกับตัวรับ GABA ในสมองของเรา มันจะทำให้เราเหนื่อย เมื่อตัวรับ GABA ของเราทำงาน กระบวนการในสมองของเราจะเริ่มช้าลงพร้อมกับระบบประสาท ซึ่งส่งผลให้เกิดความง่วงนอนและร่างกายค่อยๆผ่อนคลายให้พร้อมสำหรับการเข้านอน
ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่ชาทุกชนิดที่จะเป็นทางเลือกที่ดีก่อนนอน พวกชาที่มีคาเฟอีน เช่น ชาขาว ชาดำ และชาเขียว มีคาเฟอีนและเหมาะกับกิจวัตรตอนเช้ามากกว่ากิจวัตรตอนเย็น การเลือกดื่มชาที่ไม่มีคาเฟอีนเช่น ชาดอกคาโมไมล์นั้นดีที่สุดสำหรับตอนเย็น ดังนั้น ชาคาโมไมล์อุ่นๆ ก่อนนอนไม่เพียงแต่ช่วยให้ผ่อนคลายเท่านั้น แต่ยังสามารถกระตุ้นการปลดปล่อยเมลาโทนินและเซโรโทนินในสมองของเรา ซึ่งช่วยให้เราหลับเร็วขึ้น การศึกษาพบว่าการดื่มชาคาโมมายล์ประมาณ 45 นาทีก่อนนอนจะช่วยให้คุณหลับได้เร็วและง่ายขึ้น นอกจากการดื่มชาคาโมมายล์อุ่นๆ ก่อนนอนแล้ว สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณ ได้แก่ เวลาเข้านอนที่กำหนดเวลาไว้ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาบน้ำอุ่น อ่านหนังสือ เขียนบันทึก หรือทำสมาธิ เป็นต้น