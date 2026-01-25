รู้จัก “ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์” บอร์ด สปส.

รู้จักนายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์
ตำแหน่ง
- กรรมการคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.)
- ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง- เข้ารับตำแหน่ง ปี 2566
พื้นฐาน
- ภาคเอกชน / ฝ่ายนายจ้าง
- มีบทบาทด้านแรงงานและบริการ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- บ.นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ไทยอินเตอร์ซิตี้ จำกัด
ธุรกิจจัดหาแรงงานต่างด้าว
- บ.รักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์ (1996) จำกัด
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- เคยเป็นกรรมการในหลายบริษัทด้านแรงงานและบริการ
บทบาทในบอร์ดประกันสังคม
- ร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางกองทุนประกันสังคม
- พิจารณางบประมาณและการบริหารจัดการ สปส.
- เป็นตัวแทนผลประโยชน์ฝ่ายนายจ้าง