ผมอึดอัดและทุกข์ใจมาก! หนุ่ม กรรชัย ชี้ขอหยุดบทบาททนายแก้วในรายการ จนกว่าข้อเท็จจริงจะกระจ่าง

22 มกราคม 2569 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เปิดใจผ่านรายการถึงกรณีเพจดังออกมาแฉพฤติกรรมไม่เหมาะสมของทนายแก้วกับหญิงรายหนึ่ง โดยยืนยันว่าได้รับทราบข้อมูลเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 จากหลายแหล่ง ทั้ง เบนซ์ อาปาเช่, อ.จตุรงค์ และบังแจ็ก ก่อนที่เบนซ์จะโทรศัพท์มาสอบถามว่าเขาทราบเรื่องหรือไม่ ซึ่งทำให้ตนรู้สึกตกใจอย่างมาก จึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปสอบถามทนายแก้วด้วยตนเอง และได้รับคำอธิบายว่าไปกับผู้หญิงคนดังกล่าวจริง แต่ข้อเท็จจริงในอีกมุมหนึ่งกลับไม่สอดคล้องกัน
หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ประเด็นที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งคือการที่ทนายแก้วขอให้เขาโทรศัพท์ไปพูดคุยกับพ่อของฝ่ายหญิง โดยอ้างว่าหากไม่เคลียร์ เรื่องอาจบานปลาย ซึ่งตนยืนยันชัดเจนว่าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะในฐานะพ่อคนหนึ่ง จำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายหญิงด้วย และไม่ขอเข้าไปอยู่ในสมการของเรื่องนี้ พร้อมแจ้งไปตรงๆ ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆ ทั้งสิ้น
หนุ่ม กรรชัย ย้ำว่า จากสถานการณ์ทั้งหมด ทำให้ตนต้องตัดสินใจลดบทบาททนายแก้วในรายการ เพราะจำเป็นต้องยึดมโนธรรมในหัวใจเป็นหลัก โดยเฉพาะเมื่อข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัด หากเรื่องที่พ่อของฝ่ายหญิงพูดเป็นความจริง แล้วทนายแก้วยังปรากฏตัวในรายการ ย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้เสียหายและครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เขายอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดความทุกข์ใจอย่างหนัก โดยเฉพาะเมื่อมีคนมาแจ้งว่าทนายแก้วนำชื่อของเขาไปอ้างกับพ่อของฝ่ายหญิงว่าเขาจะเป็นคนโทรศัพท์ไปเคลียร์ ซึ่งเขาขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยพูดหรือรับปากเช่นนั้น
หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยอีกว่า เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว ตนได้ตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาพ่อของฝ่ายหญิงด้วยตัวเอง เพื่ออธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนโดยตรง และยืนยันว่าไม่เคยคิดจะอุ้มหรือช่วยเหลือใครเป็นพิเศษ การเจรจาไกล่เกลี่ยหรือการดำเนินคดีใดๆ ควรเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งพ่อของฝ่ายหญิงก็เข้าใจในจุดยืนนี้เป็นอย่างดี
ในช่วงท้าย หนุ่ม กรรชัย กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า ขอร้องไม่ให้ใครนำชื่อของเขาไปอ้างในทางที่ไม่ถูกต้อง เพราะสร้างความทุกข์ใจอย่างมาก พร้อมย้ำว่า รายการโหนกระแสเป็นรายการที่ตั้งใจช่วยเหลือสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจอไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ควรถูกมองว่าเขาเป็นต้นทางในการผลิตคนออกไปทำร้ายสังคม พร้อมประกาศชัดว่าขอหยุดบทบาททนายแก้วในรายการไว้ก่อน จนกว่าทุกอย่างจะโปร่งใส เพราะนี่คือความสง่างามของวิชาชีพทนายความ โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นคือการเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงรายนี้ เนื่องจากเป็นบุตรของคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว