งูเห่า! เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมือง

22 ม.ค. 2569 นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ ออกมาเล่าย้อนประสบการณ์ตรงจากบ้านเก่า พรรคเพื่อไทย ชี้ช่วงหาเสียงเคยประกาศแจกเงินหมื่นให้ทุกคน ดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับทำไม่ได้ตามที่พูดไว้ สุดท้าย สส.ในพื้นที่ต้องเป็นคนรับแรงกดดันจากประชาชน พร้อมย้ำว่านี่คือบทพิสูจน์ชัดว่า คำว่า “งูเห่า” เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองที่ถูกใช้โจมตีกันเท่านั้น
.
นุชนาถ ระบุว่า การตัดสินใจย้ายมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม ไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เกิดจากเสียงเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการคนทำงานจริง พูดตรง ทำตรง และรับผิดชอบต่อคำพูด พร้อมย้ำว่าประชาชนเห็นทุกอย่าง และตัดสินได้ด้วยตัวเองว่า ใครพูดสวยแต่ทำไม่ได้ และใครพร้อมยืนอยู่ข้างชาวบ้านอย่างแท้จริง
.
#MGRonline #MGRInfographics #นุชนาถจารุวงษ์เสถียร #ศรีสะเกษ #พรรคกล้าธรรม #เพื่อไทย #งูเห่าเป็นแค่วาทกรรม #ข่าวการเมือง