ตกขาวสีน้ำตาล แบบไหนปกติ แบบไหนควรไปหาหมอ?

ตกขาวเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิง แต่หลายคนกังวลเมื่อสังเกตเห็นว่า ตกขาวมีสีน้ำตาล เพราะไม่มั่นใจว่าเป็นอาการปกติหรือสัญญาณเตือนของโรค วันนี้เราจะพาคุณมาทำความเข้าใจว่า ตกขาวสีน้ำตาลเกิดจากอะไร แบบไหนที่ถือว่าปกติ และแบบไหนที่ควรรีบปรึกษาแพทย์
ตกขาวสีน้ำตาลเกิดจากอะไร?
ตกขาวสีน้ำตาลมักเกิดจาก เลือดเก่าที่ตกค้างในโพรงมดลูก แล้วไหลออกมาพร้อมตกขาว ทำให้มีสีคล้ำหรือออกน้ำตาล โดยอาจพบได้ในหลายสถานการณ์ เช่น
การหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกหลังมีประจำเดือน
ตกขาวสีน้ำตาลก่อนหรือหลังมีประจำเดือน
การตกไข่ ทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง เลือดซึมเล็กน้อย
หลังการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เยื่อบุปากมดลูกถลอกเล็กน้อย
ทั้งหมดนี้ ถือเป็นเรื่องปกติ หากไม่มีอาการผิดปกติร่วมด้วย
แบบไหนที่ยังถือว่า “ปกติ”?
ตกขาวสีน้ำตาลช่วง 1-2 วันก่อนหรือหลังประจำเดือนมา
มีปริมาณไม่มาก ไม่มีกลิ่นเหม็น
ไม่มีอาการเจ็บหรือปวดท้องน้อย
ไม่คัน ไม่แสบช่องคลอด
กรณีนี้เป็นการขับเลือดเก่าหรือเนื้อเยื่อที่ค้างอยู่ในมดลูกออกมา ไม่ต้องกังวล
แบบไหนที่ควรไปพบแพทย์ทันที?
ตกขาวสีน้ำตาลอาจเป็นสัญญาณเตือนของ โรคทางนรีเวช ได้เช่นกัน เช่น
การติดเชื้อในช่องคลอด เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือเชื้อปรสิต
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) เช่น หนองในแท้ หนองในเทียม
ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งโพรงมดลูก
ควรพบแพทย์หากพบอาการร่วมเหล่านี้
ตกขาวสีน้ำตาล มีปริมาณมากผิดปกติ
มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นคาวแรง
ปวดหน่วงท้องน้อย ปวดหลัง
มีเลือดออกกะปริบกะปรอยระหว่างรอบเดือน
เจ็บหรือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
วิธีดูแลตัวเองเมื่อมีตกขาวสีน้ำตาล
รักษาความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้น ใช้น้ำเปล่าล้าง ไม่สวนล้างช่องคลอด
ใส่ชุดชั้นในที่โปร่ง ระบายอากาศได้ดี
เปลี่ยนผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยบ่อย
หลีกเลี่ยงการใส่กางเกงรัดแน่น
หากมีอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายใน