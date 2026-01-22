ประกันสังคมโต้ข้อครหาโรงอาหาร ชี้ตรวจสอบครบ ไม่แสวงหากำไร เปิดบริการสาธารณะ

22 มกราคม 2569 สำนักงานประกันสังคมออกแถลงชี้แจงกรณีถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้ก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหารในพื้นที่กระทรวงแรงงาน โดยยืนยันว่าเป็นประเด็นเดิมที่เคยผ่านการตรวจสอบและสิ้นสุดกระบวนการไปแล้ว พร้อมระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นการจัดทำสวัสดิการสาธารณะในลักษณะไม่แสวงหากำไร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน แรงงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่า การปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณา อนุมัติ และตรวจสอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ทั้งในระดับคณะกรรมการประกันสังคม หน่วยงานด้านงบประมาณ และหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงการขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์อย่างถูกต้อง
การชี้แจงล่าสุดยังยืนยันว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ประกันตนและสาธารณชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมาโดยตลอด กระทรวงแรงงานจึงเห็นว่าการนำประเด็นที่ได้ผ่านการตรวจสอบและยุติกระบวนการแล้วกลับมาเสนออีกครั้ง ควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม
สำหรับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่เขตดินแดง พญาไท ราชเทวี และห้วยขวาง ครอบคลุมผู้ประกันตนกว่า 597,960 คน นายจ้าง 12,905 ราย และสถานประกอบการ 13,314 แห่ง โดยมีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละประมาณ 300–400 คน
นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ ศูนย์บริการจัดหางาน หรือ Smart Job Center ซึ่งมีผู้ใช้บริการเป็นแรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก ในช่วงเวลานั้นพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีโรงอาหารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานรองรับผู้มาติดต่อจำนวนมาก การปรับปรุงพื้นที่จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง
ทั้งนี้ โรงอาหารดังกล่าวถูกจัดให้เป็นสวัสดิการสาธารณะในลักษณะไม่แสวงหากำไร เปิดให้บริการแก่ผู้ประกันตน แรงงาน และประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในราคาย่อมเยา โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและการช่วยลดภาระค่าครองชีพเป็นสำคัญ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในโรงอาหารจำนวนมากก็เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ใช้บริการ
กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมยืนยันอีกครั้งว่า การดำเนินการทั้งหมดมุ่งประโยชน์ต่อผู้ประกันตนและประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการจัดบริการสาธารณะที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม