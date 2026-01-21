แตกตื่น! คู่ขนานมอเตอร์เวย์ พบชายเร่ร่อนอ้างเป็นร้อยตำรวจเอกออกหาข่าว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 เกิดเหตุชวนตะลึงในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลประเวศออกตรวจตราภายในชุมชนบริเวณถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ตามภารกิจประจำวัน ก่อนพบชายเร่ร่อนรายหนึ่งมีลักษณะผมเผ้ารุงรัง ไม่สวมเสื้อ เดินอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบด้วยความระมัดระวังและสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมโดยรอบอาจก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
จากการตรวจค้นตัว พบว่าชายคนดังกล่าวพกบัตรประจำตัวซึ่งระบุยศเป็น “ร้อยตำรวจเอก” ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดข้อสงสัยและสอบถามถึงที่มา โดยชายรายนี้อ้างกับตำรวจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลอมตัวออกมาแฝงหาข่าวในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง คำกล่าวอ้างดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะและข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ
ต่อมา สถานีตำรวจนครบาลประเวศได้ชี้แจงผ่านเพจทางการว่า จากการตรวจสอบอย่างละเอียด ชายเร่ร่อนรายดังกล่าวไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ และไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด บัตรที่พกติดตัวไม่สามารถยืนยันความเป็นตำรวจจริงได้ เบื้องต้นจึงถือเป็นเพียงบุคคลทั่วไปที่แอบอ้างยศ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม พร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารหรือการอ้างสถานะบุคคลในพื้นที่สาธารณะ
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสถานีตำรวจนครบาลประเวศ และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นวงกว้าง สะท้อนถึงความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ และย้ำเตือนว่าการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอาจสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม หากพบเห็นพฤติกรรมลักษณะเดียวกัน ประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบได้ทันที