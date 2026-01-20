ดีอีเอสแจงปม 10 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ “ไชยชนก” ขออย่าตัดสินจากพาดหัวข่าว

20 มกราคม 2569 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกระแสข่าวกรณีมีนักการเมืองจำนวน 10 รายเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุนสีเทาและขบวนการสแกมเมอร์ โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาตนได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง และขอใช้โอกาสนี้ย้ำความชัดเจนอีกครั้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพรรคประชาชน หลังเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารและการนำเสนอข่าวในบางช่วงเวลา
.
นายไชยชนกระบุว่า บุคคลทั้ง 10 รายตามที่ปรากฏในข่าว ไม่ใช่ 10 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ 10 ผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากแต่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพรรคเดียว แต่กระจายอยู่ในหลายพรรค ทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้ในขณะนี้ เนื่องจากเอกสารและพยานหลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว
.
สำหรับกรอบระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน นายไชยชนกชี้แจงว่า ไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของตนโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐาน เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการแถลงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และอาจไม่ได้มีการเปิดเผยพร้อมกันทั้ง 10 ราย ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการของแต่ละบุคคลจะแล้วเสร็จก่อนหรือหลัง
.
นายไชยชนกกล่าวย้ำว่า ตนขอให้ความเป็นธรรมกับกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นในขณะนี้ ซึ่งความคืบหน้าที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเครดิตของตนเอง แต่เป็นผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมยืนยันอีกครั้งว่า พรรคประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ถูกตั้งข้อสังเกต และผู้ที่จะชี้ขาดได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่ คือกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น โดยย้ำชัดว่า นักการเมืองทั้ง 10 ราย ไม่ใช่บุคคลจากพรรคประชาชนทั้งหมด การสื่อสารในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของพรรคโดยไม่จำเป็น
.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ยังฝากไปถึงประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขอให้ติดตามข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และอย่าตัดสินสถานการณ์จากเพียงพาดหัวข่าวหรือการตีความบางส่วน
.
เมื่อถูกถามถึงข้อครหาว่าการหยิบยกคดีนี้อาจถูกมองว่าเป็นการนำมาใช้เป็นเกมบีบทางการเมือง นายไชยชนกยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายทางการเมือง แต่เป็นกระบวนการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาตรวจสอบมาแล้วประมาณ 2–3 เดือน มีมูลเหตุและพยานหลักฐานที่จำเป็นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง หากละเว้นไม่ดำเนินการ จะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
.
นายไชยชนกกล่าวว่า หากมองว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการบีบทางการเมือง คงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีมูลเหตุชัดเจนและจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมยอมรับว่าการยุบสภาที่เกิดขึ้นค่อนข้างเร็ว ทำให้กระบวนการต่าง ๆ มาซ้อนทับกับช่วงเวลาทางการเมืองในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่และโปร่งใส